Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tüm mülklerinin satışa çıkarıldığını açıkladı. Elon Musk'ın yaptığı bu flaş açıklama sonrası Tesla'nın değerinde tam 14 milyar dolarlık değer kaybı yaşandı.
Sosyal medya hesabından flaş bir açıklamaya imza atan Elon Musk, karantina önlemleri hakkında yazdığı 'bu resmen faşistlik' tweetiyle de tepki toplamıştı.
TÜM MÜLKLERİ SATIŞTA
Bunun üzerine Musk, "Tüm fiziksel varlıklarımı satıyorum, kendime ait bir evim olmayacak" diyerek 100 milyon dolar toplam piyasa değerine sahip en az 7 evini satışa çıkaracağını söyledi. Artık kendisine ait bir evinin olmayacağını söyleyen Musk, konuyla ilgili kız arkadaşı Grimes'ın kendisine çok kızdığını belirtti.
TESLA'NIN DEĞERİ DÜŞÜŞE GEÇTİ
Yaptığı açıklamada Tesla'nın hisse fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirten Elon Musk, Tesla hisselerinde yüzde 9.3, yani 14 milyar dolarlık değer kaybına neden oldu.
- 04.05.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Elon Musk mülklerini satacağını açıkladı Tesla 14 milyar dolar değer kaybetti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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