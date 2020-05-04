Elon Musk mülklerini satacağını açıkladı Tesla 14 milyar dolar değer kaybetti! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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mülklerini satacağını açıkladı 14 milyar dolar değer kaybetti!

Elon Musk mülklerini satacağını açıkladı Tesla 14 milyar dolar değer kaybetti!

Dünyaca ünlü iş insanı hesabından yaptığı açıklama ile tüm mülklerinin satışa çıkarıldığını açıkladı. Elon Musk'ın yaptığı bu flaş açıklama sonrası 'nın değerinde tam 14 milyar dolarlık değer kaybı yaşandı.

hesabından flaş bir açıklamaya imza atan , karantina önlemleri hakkında yazdığı 'bu resmen faşistlik' tweetiyle de tepki toplamıştı.

TÜM MÜLKLERİ SATIŞTA

Bunun üzerine Musk, "Tüm fiziksel varlıklarımı satıyorum, kendime ait bir evim olmayacak" diyerek 100 milyon dolar toplam piyasa değerine sahip en az 7 evini satışa çıkaracağını söyledi. Artık kendisine ait bir evinin olmayacağını söyleyen Musk, konuyla ilgili kız arkadaşı Grimes'ın kendisine çok kızdığını belirtti.

TESLA'NIN DEĞERİ DÜŞÜŞE GEÇTİ

Yaptığı açıklamada 'nın fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirten Elon Musk, Tesla hisselerinde yüzde 9.3, yani 14 milyar dolarlık değer kaybına neden oldu.

  1. 04.05.2020
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