2020 Ramazan Hakkari imsakiye saatleri! Hakkari için İlk iftar ve ilk sahur saat kaçta hangi gün? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
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2020 Ramazan saatleri! Hakkari için İlk ve ilk saat kaçta hangi gün?

2020 Ramazan Hakkari imsakiye saatleri! Hakkari için İlk iftar ve ilk sahur saat kaçta hangi gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Ramazan saatleri açıklandı! için ve saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, için ilk iftar ve ilk sahur saatleri, günleri ne? Detaylar haberimizde...

11 ayın sultanı olarak adlandırılan 23 Nisan gecesi başlıyor. Sizler için il il 2020 ramazan imsakiyesini derledik.

HAKKARİ İÇİN İMSAKİYE

24 Nisan Cuma tarihinde imsak 03:42'de yapılacak. saati ise 18:55 olacak.

25 Nisan Cumartesi tarihinde imsak 03:41'de yapılacak. İftar saati ise 18:56 olacak.

26 Nisan Pazar tarihinde imsak 03:39'de yapılacak. İftar saati ise 18:57 olacak.

27 Nisan Pazartesi tarihinde imsak 03:37'de yapılacak. İftar saati ise 18:58 olacak.

28 Nisan Salı tarihinde imsak 03:36'da yapılacak. İftar saati ise 18:59 olacak.

29 Nisan Çarşamba tarihinde imsak 03:34'da yapılacak. İftar saati ise 19:00 olacak.

30 Nisan Perşembe tarihinde imsak 03:33'de yapılacak. İftar saati ise 19:01 olacak.

1 Mayıs Cuma tarihinde imsak 03:31'de yapılacak. İftar saati ise 19:02 olacak.

2 Mayıs Cumartesi tarihinde imsak 03:30'de yapılacak. İftar saati ise 19:03 olacak.

3 Mayıs Pazar tarihinde imsak 03:28'de yapılacak. İftar saati ise 19:04 olacak.

4 Mayıs Pazartesi tarihinde imsak 03:27'de yapılacak. İftar saati ise 19:05 olacak.

5 Mayıs Salı tarihinde imsak 03:25'da yapılacak. İftar saati ise 19:05 olacak.

6 Mayıs Çarşamba tarihinde imsak 03:24'de yapılacak. İftar saati ise 19:06 olacak.

7 Mayıs Perşembe tarihinde imsak 03:22'de yapılacak. İftar saati ise 19:07 olacak.

8 Mayıs Cuma tarihinde imsak 03:21'de yapılacak. İftar saati ise 19:08 olacak.

9 Mayıs Cumartesi tarihinde imsak 03:19'de yapılacak. İftar saati ise 19:09 olacak.

10 Mayıs Pazar tarihinde imsak 03:18'de yapılacak. İftar saati ise 19:10 olacak.

11 Mayıs Pazartesi tarihinde imsak 03:17'de yapılacak. İftar saati ise 19:11 olacak.

12 Mayıs Salı tarihinde imsak 03:15'de yapılacak. İftar saati ise 19:12 olacak.

13 Mayıs Çarşamba tarihinde imsak 03:14'de yapılacak. İftar saati ise 19:13 olacak.


14 Mayıs Perşembe tarihinde imsak 03:13'de yapılacak. İftar saati ise 19:13 olacak.

15 Mayıs Cuma tarihinde imsak 03:11'de yapılacak. İftar saati ise 19:14 olacak.

16 Mayıs Cumartesi tarihinde imsak 03:10'de yapılacak. İftar saati ise 19:15 olacak.

17 Mayıs Pazar tarihinde imsak 03:09'de yapılacak. İftar saati ise 19:16 olacak.

18 Mayıs Pazartesi tarihinde imsak 03:08'de yapılacak. İftar saati ise 19:17 olacak.

19 Mayıs Salı tarihinde imsak 03:07'de yapılacak. İftar saati ise 19:18 olacak.

20 Mayıs Çarşamba imsak 03:05'de yapılacak. İftar saati ise 19:18 olacak.

21 Mayıs Perşembe imsak 03:04'de yapılacak. İftar saati ise 19:19 olacak.

22 Mayıs Cuma imsak 03:03'de yapılacak. İftar saati ise 19:20 olacak.

23 Mayıs Cumartesi imsak 03:02'da yapılacak. İftar saati ise 19:21 olacak.

2020 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

  1. 23.04.2020
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