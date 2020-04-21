Corona virüsü laboratuvarda mı üretildi? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıklamasıyla noktayı koydu!
Yeni tip corona virüsü salgını hakkında birçok söylenti ortaya atıldı. Bu söylentilerden biri de "Corona virüsü laboratuvarda mı üretildi?" sorularının sorulmasını sağlayan söylentilerdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı açıklama ile konuya son noktayı koydu. Peki, Corona virüsü laboratuvarda mı üretildi?
ünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kıdemli Sözcüsü Fadela Chaib, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında konuştu. Chaib, şu an Covid-19'a karşı bir aşı veya ilacın olmadığını hatırlatarak, dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının hastalığa çare bulmak için çalıştığını söyledi.
CORONA VİRÜSÜ LABORATUVARDA MI ÜRETİLDİ?
Virüsün Çin'deki bir laboratuvardan çıkıp yayıldığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Chaib, "Virüsün kökenine ilişkin pek çok bilim insanı çalışmalar yürütüyor. Henüz kaynağını veya kökenini bilmiyoruz. Emin olduğumuz tek bir şey var o da virüsün bir hayvandan kaynaklanmış olması. Bir laboratuvarda manipüle edilmedi." diye konuştu.
DSÖ sözcüsünün, Covid-19'un Çin'in Hubey eyaletinin başkenti Vuhan'dan çıktığına veya yarasa kaynaklı olduğuna dair net bir ifade kullanmaması dikkati çekti.
Gazetecilerin bu konudaki ısrarlı soruları üzerine Chaip, "DSÖ bilimsel kanıtlara dayanan bir organizasyon. Mevcut tüm deliller, virüsün bir hayvandan kaynaklandığını ve virüsün bir laboratuvar veya başka bir yerde manipüle edilmediğini ya da üretilmediğini ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.
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