Kamu çalışanları 24 Nisan Cuma günü izinli mi? Karar verildi!
Tüm dünyada birçok kişinin ölümüne ve hastalanmasına sebep olan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ederken, alınan önlemler kapsamında 23-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının ardından kamu çalışanlarının 24 Nisan Cuma günü izinli olup olmadıkları merak konusu oldu. Peki, kamu çalışanları 24 Nisan Cuma izinli mi?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sokapa çıkma yasağı açıklamasının ardından kamu çalışanları 24 Nisan Cuma günü hakkında araştırma yapmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:
KAMU ÇALIŞANLARI 24 NİSAN CUMA GÜNÜ TATİL Mİ?
"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlardaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. " ifadeleri kullanıldı.
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