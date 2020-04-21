Kamu çalışanları 24 Nisan Cuma günü izinli mi? Karar verildi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sokapa çıkma yasağı açıklamasının ardından kamu çalışanları 24 Nisan Cuma günü hakkında araştırma yapmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

KAMU ÇALIŞANLARI 24 NİSAN CUMA GÜNÜ TATİL Mİ?

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlardaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. " ifadeleri kullanıldı.