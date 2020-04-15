Ukrayna'da yaşanan yangın sonrası Çernobil'den yayılan nükleer tozlar Türkiye'yi etkiliyor mu?

Corona virüsü salgını Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayıldı. Etkisini hala gösteren salgın hakkında endişeler devam ederken, Ukrayna'da yaşanan yangın sonrası yayılacak nükleer tozların endişesi yaşanıyor. Peki, Çernobil'den yayılan nükleer tozlar Türkiye'yi etkiliyor mu?
Çernobil'de 4 Nisan'da başlayan orman yangını nedeniyle dumanla havaya karışan radyoaktif tozun yağmurla yere inme endişesi yaşanırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgedeki orman yangınının nükleer santral için tehdit oluşturmadığını açıkladı.
NÜKLEER TOZ TÜRKİYE'Yİ ETKİLEYECEK Mİ?
Yağışlı havanın görülmesiyle radyoaktif tozun Türkiye'yi de etkileyeceği konusunda yaşanan endişe üzerine açıklama yapan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Çernobil'de meydana gelen yangın nedeniyle dumanla havaya karışan radyoaktif tozun Türkiye'yi de etkileyeceği konusunda korkmaya gerek olmadığını söyledi.
Çernobil'deki yangından çıkan radyoaktif tozun asit yağmuru olmadığını, asit yağmurunun atmosferdeki kükürt ve azot bileşikleriyle oluştuğunu belirten Toros, radyoaktif parçacıklarının havayla beraber hareket ettiğini, yağmurun da havadaki parçacıkları yere indirdiğini anlattı.
Toros, herhangi bir yerden çıkan kirleticilerin meteorolojik şartlara göre dağıldığını anımsatarak, şöyle devam etti:
"Yangının meydana geldiği bölgede dün, bugün ve önümüzdeki günlerde batılı rüzgarlar hakim. Meteorolojik modellemeye göre, batılı rüzgarlar Türkiye'ye gelmiyor. Dolayısıyla yangınlardan çıkan radyoaktif toz Çernobil atıklarının bulunduğu bölgeye gelmesi durumunda bile ülkemiz açısından herhangi bir tehlike oluşturmuyor. O bölgeden çıkan radyasyon, rüzgarın etkisiyle Türkiye'ye ulaşmıyor."
"ATMOSFERDEKİ YOĞUNLUK UZAKLAŞTIKÇA AZALIYOR"
Prof. Dr. Toros, radyoaktif tozun zaman geçtikçe atmosferde dağılarak etkisini kaybedeceğini dile getiren Toros, Çernobil atıklarının bulunduğu bölgede bu tozun normal atmosferdekinden 16 kat daha fazla olduğunu, ancak bulunduğu bölgedeki yoğunluğun, uzaklaştıkça azaldığını kaydetti.
Toros, 3 günlük modellemeye göre, o bölgede atmosfere karışacak kirleticilerin rüzgarın etkisiyle Türkiye'ye gelmediğini anlattı.
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Ukrayna'da yaşanan yangın sonrası Çernobil'den yayılan nükleer tozlar Türkiye'yi etkiliyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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