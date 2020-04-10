Bim, Şok ve A101 saat kaçta açılıyor? Corona virüsü sebebiyle market saatleri değişti mi?

Corona virüsü salgını ülkemizdede etkisini sürdürmeye devam ediyor. Salgını önlemek adına birçok yeni karar alındı. Bu kararlardan biri de marketlerin çalışma saatleri oldu. İçişleri Bakanlığı market çalışma saatlerine ilişkin bir genelge yayımladı ve 81 ilin valiliğine gönderdi. Bu genelgeye göre marketlerin çalışma saatleri de değişiklik gösterdi. Peki, Bim, A101 ve Şok saat kaçta açılıyor?
Tüm dünyada etkisini göstermeye devam eden corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü salgını sebebiyle önlemler alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı market çalışma saatlerine ilişkin bir genelge yayımladı ve 81 ilin valiliğine gönderdi. Peki, Bim, A101 ve Şok saat kaçta açılıyor?
BİM, ŞOK VE A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Türkiye Perakendeciler Federasyonu yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi. Ülkemizin 81 işinde faaliyet gösteren tüm yerel marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağıyla ilgili bilgilendirme paylaştı. Yayınlanan yeni genelgeyle birlikte marketlerde ve tüm kapalı ortamlardaki kişi sayısı azalmış oldu. Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak. Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak. Tüm yerel marketler 10:00'da açılıp 20:00'de kapanıyor. Bu bilgilere göre BİM marketleri; saat 10:00'da açılıp 20:00'de kapanıyor. A101 marketleri, ŞOK marketleri, tüm Migros marketleri, tüm FİLE marketleri saat 10:00'da açılacak ve 20:00'de kapanacak.
- 10.04.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bim, Şok ve A101 saat kaçta açılıyor? Corona virüsü sebebiyle market saatleri değişti mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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