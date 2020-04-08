Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan corona virüsü genelgesi!
Corona virüsü önlemleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Maske ve eldiven atıkları, kurum ve işletmelerin giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarında biriktirilecek." ifadelerini kullandı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:
Sağlık kuruluşlarının karantina bölümlerindeki atıklar 'tıbbi atık' olarak yönetilecek ve diğer atıklar ile karıştırılmaması sağlanacak. Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek.
- 08.04.2020
- Güncelleme: 08.04.2020 13:57
- Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan corona virüsü genelgesi!
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