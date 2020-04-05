Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 163. bölümde neler olacak?
ATV'de yayınlandığı günden bu yana milyonlarca izleyicinin severek izlediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Son bölümde Tufan ve Hızır arasında özel bir anlaşma yapıldı. Feyaz'ı Tipi ve Rafet izlemeye aldı. Nasuh'la olan görüşmesi sonrasında kıskıvrak yakalanarak, onunla ilgili son kararı verecek olan Hızır'a teslim edildi. 162. bölümün ardından EDHO'nun 163. bölüm fragmanı için izleyiciler arama yapmaya başladı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tüm detaylar fotomac.com.tr'de... Ayrıca EDHO'nun 162 bölümü de haberimizden izleyebilirsiniz...
Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta heyecan doruktaydı. Son sahnede Nasuh'a tuzak kuran Hızır ve dostları asıl tuzağın başka yerde olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Tipi, Behzat ve Haşmet'in olduğu eve saldırı düzenleyen Nasuh'un ekibi Ömür'ün vurulmasına neden oldu ve böylece İlyas Nasuh'un üzerine kurşun yağdırdı. Bölümün ardından EDHO 163. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Bunu ihanet sayarım!"
Tufan ile Hızır'ın işbirliği işe yaramış Altan gibi bir beladan sonunda kurtulmuşlardır.
HIZIR ALİ ÖFKELİ
Hızır'ın en yakınlarıyla dahi paylaşmadığı gizli planı, anne ve babasının ölüm korkusunu yaşamış olan Hızır Ali'yi çok sinirlendirir. Ona güvenilmediğini ve bir teste tabii tutulduğunu düşünen Hızır Ali, bu durumdan Alparslan'ı sorumlu tutacak ve tüm öfkesini ona yansıtacaktır.
SIRA NASUH VE FEYYAZ'DA
Altan'dan sonra sıra Nasuh ve onunla birlikte hareket eden Feyyaz'a gelir. Nasuh elini kuvvetlendirmek için paralarını dolaylı yoldan da olsa kaptırdığı Kepelilerle işbirliği içine girmek için kolları sıvar.
KEPELİLER HAREKETE GEÇİYOR
Kepeliler paralar karşılığında Çakırbeylilere karşı birlikte savaşacaklardır.
FEYYAZ İKİLİ OYNUYOR
Feyyaz ise masada ikili oynamaya devam etmektedir. Anlaşmaya oturduğu diğer masanın güçlü bir isminden, etrafındaki aileler de dahil olmak üzere Çakırbeylilerin bitirileceği sözünü alır.
ALPARSLAN'IN ÖNGÖRÜSÜ
Öngörüleriyle hareket eden Alparslan, risk altındaki herkesi biran önce güvenli bir alana göndermek ister. Bu kararın nedeni ise çok geçmeden acı bir şekilde anlaşılacaktır.
TİPİ, FEYYAZ'I YAKALIYOR
Diğer yandan Feyyaz'ı Tipi ve Rafet izlemeye almıştır. Nasuh'la olan görüşmesi sonrasında kıskıvrak yakalanarak, onunla ilgili son kararı verecek olan Hızır'a teslim edilir.
FEYYAZ HAİN OLDUĞUNU İTİRAF EDECEK Mİ?
Feyyaz hain olduğunu inkar ederek durumu düzeltebileceğini düşünecek ve oğlunun ölümü pahasına gerçekleri söylemeyecektir.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 162. BÖLÜM | İZLE
- 05.04.2020
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 163. bölümde neler olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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