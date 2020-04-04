Son dakika! YKS müfredatı belli oldu! YKS'de hangi konular yer alacak?
Corona virüsü salgını sebebiyle YKS sınavı ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika gelişmesiyle YKS müfredatını açıkladı. Peki, üniversiteye hazırlık sınavı YKS'de 12. sınıf müfredatı ne olacak? YKS sınavı ne zaman yapılacak?
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası okulların 30 Nisan'a kadar ertelendiği açıklandı. Ayrıca YKS sınavı da ertelendi. Bugün yaşanan son dakika gelişmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin YKS sınavında sorumlu olacağı müfredat açıklandı.
YKS MÜFREDATI NE?
12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI
Türk Edebiyatına Giriş
1-Edebiyat ile düşünce akımları / felsefe arasındaki ilişki
2- Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki
3- Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler
4- İlk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri
5- Kelimede Anlam Hikaye Şiir Roman Paragrafta Anlam Tiyatro Deneme Söylev (Nutuk)
12. SINIF DİL VE ANLATIM
1- Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri
2- Sanat Metinleri
3- Fabl
4- Masal
5-Hikaye (Öykü)
6- Roman
7- Tiyatro (Oyun)
8- Şiir
9- Konferans
10- Açık Oturum
11- Sempozyum
12- Forum
13- Münazara
12. SINIF MATEMATİK KONULARI
1-Üslü ve Köklü İfadeler
2- Bilinçli Tüketici Aritmetiği
3- Üstel Fonksiyon Logaritma
4- Fonksiyonu Üstel,
5- Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
6- Gerçek Sayı Dizileri
7- Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
8- Trigonometrik Denklemler
9- Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
12. SINIF GEOMETRİ KONULARI
1-Trigonometri Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
2- Trigonometrik Denklemler Dönüşümler
3- Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
4- Analitik Geometri Çemberin Analitik İncelenmesi
5- Geometri Temel Düzey Konuları Ölçme
6- Çevre, Alan ve Hacim Ölçme
7- Katı Cisimler
8- Küre ve Silindir
12. SINIF FİZİK KONULARI
1-Çembersel Hareket
2- Düzgün Çembersel Hareket
3- Dönerek Öteleme Hareketi
4- Açısal Momentum Kütle
5- Çekim Kuvveti Kepler Kanunları
6- Basit Harmonik Hareket
7- Dalga Mekaniği
8- Dalgalarda Kırınım,
9- Girişim ve Doppler Olayı
10- Elektromanyetik Dalgalar
11- Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
12- Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
13- Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
14- Radyoaktivite Modern Fizik
15- Özel Görelilik Kuantum Fiziğine Giriş
16- Fotoelektrik Olayı Compton
17- Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
18- Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
19- Görüntüleme Teknolojileri Yarı İletken
20- Teknolojisi Süper İletkenler Nanoteknoloji
12. SINIF KİMYA KONULARI
1-Kimya ve Elektrik
2-İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
3- Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
4-Elektrot Potansiyelleri
5- Kimyasallardan Elektrik Üretimi
6- Elektroliz Korozyon
7- Karbon Kimyasına Giriş
8- Anorganik ve Organik Bileşikler
9- Basit Formül ve Molekül Formülü
10- Doğada Karbon
11-Lewis Formülleri
12-Hibritleşme-Molekül Geometrileri
12. SINIF BİYOLOJİ KONULARI
1- Genden Proteine
2- Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
3- Genetik Şifre ve Protein Sentezi
4- Canlılarda Enerji Dönüşümleri
5- Canlılık ve Enerji
6- Fotosentez
12. SINIF COĞRAFYA KONULARI
1- Doğal Sistemler Ekstrem Doğa Olayları ve Etkileri
2- Gelecekte Doğal Sistemlerde Meydana Gelebilecek Değişimler ve Bu Değişimlerin Canlı Yaşamı Üzerindeki Etkileri
3- Beşeri Sistemler Bir Bölgedeki Baskın Ekonomik Faaliyet Türünün Sosyal ve Kültürel Hayata Olan Etkileri Şehirleşme,
4- Göç ve Sanayileşme Olgularının Birbirleriyle Olan İlişkisi ve Toplumsal Etkileri Nüfus,
5- Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerde Gelecekte Olabilecek Değişimler
6- Ülkemizdeki İşlevsel Bölgeler ve Özellikleri
7- Türkiye'deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Etkileri Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri
8- Ulaşım Sisteminin Gelişiminde Etkili Olan Faktörler Ulaşım Ağları İle Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerin İlişkisi
9- Türkiye'deki Ulaşım Sisteminin Gelişimi Dünya Ticaret Merkezleri ve Ağlarının Küresel Ekonomideki Yeri
10- Türkiye'deki Ticaret Merkezlerinin Ticarete Konu Olan Ürünlere ve Akış Yönlerine Etkileri Tarihi
11- Ticaret Yolları ve Türkiye'nin Konumu Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
12- Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekanla İlişkisi
13- Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri Küresel Ortam:
14- Bölgeler ve Ülkeler Tarihsel Süreçte Kıtaların ve Okyanusların Konumsal Önemindeki Değişim
15- Ülkelerin Konumunun Bölgesel ve Küresel Etkileri
16- Tarihsel Süreçte Türkiye'nin Jeopolitik Konumu
17- Türkiye'nin İçinde Yer Aldığı Jeopolitik Bölgeler
18- Türk Kültür Bölgeleri İle Ülkemiz Arasındaki Tarihi ve Kültürel Bağlar
19- Teknolojik Gelişmelerin Bölgeler ve Ülkeler Arası Kültürel ve Ekonomik Etkileşimdeki Rolü
12. SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI
1- 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
2- Millî Mücadele
3- Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
4- İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
5- II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
6- II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
7- Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
8- 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI
1- İslam ve Bilim
2- Anadolu'da İslam
3- İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
4- Güncel Dini Meseleler
5- Hint ve Çin Dinleri
12. SINIF İNGİLİZCE KONULARI
1- Music
2- Friendship
3- Human Rights
4- Coming Soon
5- Psychology
6- Favors
7- News Stories
8- Alternative Energy
9- Technology
10- Manners
YKS VE TYT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Temel Yetenek Testi TYT, Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS'nin ilk aşaması ve 4 yıllık lisans bölümü yani üniversite tercihi (2 yıllık ön lisans bölümleri de dahil) yapılabilmesi için girilmesi zorunlu bir sınavdır. YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptığı açıklamada göre YKS'nin ilk aşaması olan TYT 25 Temmuz'da yapılacağını belirtti.
AYT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Alan Yetenek Testi (AYT), YKS'yi oluşturan 3 testten biridir. 4 yıllık lisans bölümü tercih etmek isteyenler için girilmesi zorunlu olan bir sınavdır. AYT 2020 tarihi ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre AYT 26 Temmuz'da yapılacak.
YDT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yabancı Dil Testi (YDT) sınav tarihi, ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Buna göre YDT, 26 Temmuz günü AYT sınavından sonra yapılacak.
- 04.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika! YKS müfredatı belli oldu! YKS'de hangi konular yer alacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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