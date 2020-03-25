Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 161. yeni bölüm izle! EDHO son bölüm tek parça full olarak izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 161. son bölümü ATV ekranlarında yayınlandı. İlyas ve Behzat, onları iyi tanıyan düşmanları tarafından dolduruşa getirilerek tuzağa çekilmişken, Tufan'dan umulmadık bir yardım gelmiştir; fakat iki dostun ölümden kıl payı kurtulmasını sağlayan bu yardım değil Alparslan olacaktır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 161. bölümü fotomac.com.tr'den izleyebilirsiniz...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 161. son bölümü ATV ekranlarında yayınlandı. İlyas ve Behzat, onları iyi tanıyan düşmanları tarafından dolduruşa getirilerek tuzağa çekilmişken, Tufan'dan umulmadık bir yardım gelmiştir; fakat iki dostun ölümden kıl payı kurtulmasını sağlayan bu yardım değil Alparslan olacaktır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 161. bölümü fotomac.com.tr'den izleyebilirsiniz...
İlyas ve Behzat, onları iyi tanıyan düşmanları tarafından dolduruşa getirilerek tuzağa çekilmişken, Tufan'dan umulmadık bir yardım gelmiştir; fakat iki dostun ölümden kıl payı kurtulmasını sağlayan bu yardım değil Alparslan olacaktır. Kepelillerin ortaya çıkışıyla birlikte karşılarında yeni bir cephe daha açılan Çakırbeyliler, Altan ile olan savaş devam ederken yeni bir düşmanın onlara güç kaybettireceğinin farkındadırlar. Hızır, Altan belası son bulana kadar etrafında ona ayak bağı olacak kim varsa uzlaşılmasını ister. Bu yüzden Kepelilerle Façalıların arasını bulmak için herkes tarafından sözü dinlenen Doğan Baba devreye girecektir.
Altan, Hızır'ı bir türlü alt edemeyince, yaptığı her planı bozmayı başaran, ondan hep bir adım önde olan iki ismi, Ceylan ve Alparslan'ı hedefine koyar. Bu planda en etkili olacak isim ise Tufan olacaktır. Öncelikle Ceylan'ı tuzağa düşüren Altan, Hızır'ın sevdikleri için canını feda edebileceğini bilmektedir.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 161. BÖLÜM İZLE!
- 25.03.2020
- Güncelleme: 25.03.2020 14:15
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 161. yeni bölüm izle! EDHO son bölüm tek parça full olarak izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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