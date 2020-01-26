Devlet milletinin yanında
Depremde hayatını kaybeden vatandaşların cenaze namazına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Devlet olarak elimizden geleni sonuna kadar yapacağız'' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrası yapılan çalışmaları takip etmek ve son durumu incelemek için dün Elazığ'a gitti. 6,8 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren Ayşegül Civelek ile oğlu Muhammet Salih'in cenaze törenine katılan Erdoğan "Devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Bütün bu enkazlardaki çalışmalarımız devam edecek" dedi. Cumhurbaşkanı, bu tür afetlerin büyük bir imtihan olduğuna işaret edip "Böyle bir imtihanı milletçe biz hep sabırla eda etmiş bir milletiz. Bu konuda Müslüman olmanın, bu noktada teslimiyetin hep en güzel örneklerini vermişiz. Kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak asmayın. Bilin ki bizler sizlerin hizmetkarıyız ve bu millete hizmet etmenin ne denli ecri büyük bir şeref olduğunu bilenlerdeniz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra, beraberindekilerle tabuta omuz verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrası yapılan çalışmaları takip etmek ve son durumu incelemek için dün Elazığ'a gitti. 6,8 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren Ayşegül Civelek ile oğlu Muhammet Salih'in cenaze törenine katılan Erdoğan "Devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Bütün bu enkazlardaki çalışmalarımız devam edecek" dedi. Cumhurbaşkanı, bu tür afetlerin büyük bir imtihan olduğuna işaret edip "Böyle bir imtihanı milletçe biz hep sabırla eda etmiş bir milletiz. Bu konuda Müslüman olmanın, bu noktada teslimiyetin hep en güzel örneklerini vermişiz. Kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak asmayın. Bilin ki bizler sizlerin hizmetkarıyız ve bu millete hizmet etmenin ne denli ecri büyük bir şeref olduğunu bilenlerdeniz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra, beraberindekilerle tabuta omuz verdi.
BAKANLIK DEVREDE
Gençlik ve Spor Bakanlığı, deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'daki tesislerini vatandaşların kullanımına açtı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Malatya ve Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları toplanma merkezi olarak vatandaşların hizmetine sunuldu" denildi.
- 26.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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