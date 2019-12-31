Büyük ikramiye hangi bilete çıktı! İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango bilet sorgulama...

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek biletler İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'da satıldı.

Yılın son günü, tüm gözler Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) büyük ikramiye çekilişine çevrildi. 80 milyon liralık dev ikramiye öncesi amorti kazanan numaralar 4 ve 8 olarak belirlendi.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇEYREK BİLETE ÇIKTI

Milyonların heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, saat 15.00'da başladı. Milli Piyango Genel İdaresi'nde yapılan çekilişte 80 milyonluk büyük ikramiye 1358490 nolu bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek biletler İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'da satıldı.

8 MİLYON KAZANAN RAKAMLAR DA BELLİ OLDU

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.

İŞTE 80 MİLYON TL KAZANDIRAN RAKAMLAR

1-3-5-8-4-9-0

AMORTİ KAZANAN RAKAMLAR

4- 8

8 MİLYON TL KAZANAN RAKAMLAR

9976216

1 MİLYON KAZANDIRAN NUMARALAR

2375580, 3038866, 3323655, 4812895, 4970823,

4846075, 6437337, 6728347, 7635511, 9383550

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesiyle birlikte yapılacak çekilişte kaç milyon dağıtılacak?

31 Aralık Yılbaşı Çekilişi'nde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

2020 yılbaşı 80 milyonluk yılbaşı çekilişi için,

Çeyrek bilet: 20 TL,

Yarım bilet: 40 TL,

Tam bilet: 80 TL olarak belirlendi.

YILBAŞI MESAJLARI

İnternet kullanıcıları, 2019'un son saatlerinde arama motorlarında "Yılbaşı mesajları komik", "Yılbaşı mesajları kurumsal", yılbaşı mesajları sevgiliye", "yılbaşı mesajları resimli 2019" ve "yılbaşı mesajları 2020" gibi cümleleri aratmaya başladılar. İşte en popüler yılbaşı mesajları:

Bir yıl daha bitiyor acısıyla, tatlısıyla, üzüntüsü ve neşesiyle. Yeni yıl yeni umutlar,yeni mutluluklar, yeni heyecanlar, yeni başarılar sağlık neşe getirsin Gerçekleşmesini istediğiniz ne varsa hepsinin olması dileğiyle.

- Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel mektuplarla kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle

- Nerede yaşam varsa; orada umut vardır, sevgi de vardır, hayal de vardır. Hoş gel 2020

- Yılın son gününe küçük bir not: Bugün canını acıtan her şey, yarın gülümsemene dönüşecek.Tıpkı gecenin sabrederek,gündüz olması gibi...

- "Karanlıktan korkan çocuğu kolaylıkla hoş görebiliriz.

Yaşamdaki asıl trajedi,

Yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır..." Aydınlık günlere...

Mutlu Yıllar

- Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Yeni yılınız kutlu olsun.

- Hüzünler, sıkıntılar 2019 da kalsa, Umutlar, hayaller 2020'de gerçek olsa... Mutlu Yıllar