Canevim 5. bölüm fragmanı: Ceylan evlilikten vaz mı geçiyor? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
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5. bölüm fragmanı: Ceylan evlilikten vaz mı geçiyor?

Canevim 5. bölüm fragmanı: Ceylan evlilikten vaz mı geçiyor?

ATV’nin kısa sürede izleyicilerin sevgilisi haline gelen dizisi Pazartesi akşamları ekrana geliyor. Canevim 5. bölüm fragmanı yayınlandı ve yaşanacak olan olaylar izleyicileri büyük merakta bıraktı. Canevim yeni bölümde Taylan’ın Ömer’e kurduğu büyük tuzağın ortaya çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

5. bölümüyle yarın akşam izlenebilecek. Sevilen dizi ve oyuncularıyla dikkat çekerken her bir bölümü heyecanla beklenmeye başladı. Peki Canevim 5. bölümde Ceylan ve Ömer'in hayalleri suya mı düşecek? Yoksa Kristina tüm bunları planlayan kişinin kim olduğunu açıklayacak mı? İşte yaşanacaklar…?

CANEVİM 5. BÖLÜM FRAGMANI

Canevim - 5. Bölüm fragmanı

CANEVİM YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

"Tuzak kurdu, bana iftira attı!"

Ceylan ve Ömer'in "mutlu" nişan günleri Kristina'nın kapılarını çalmasıyla berbat olmuştur. Kristina'nın karnında taşıdığı bebek ve Ömer'in gurbetteki hayatıyla ilgili anlattıkları, Ceylan ve ailesinin aklında büyük soru işaretleri oluşturur. Herkes Ceylan'a destek olmaya çalışırken, hayatlarında ilk kez gördükleri bu kızın doğruyu söyleyip söylemediğini anlamaya çalışırlar. Ömer ise üzerine atılan bu büyük iftirayla öfkeden deliye döner. Kendini herkesin gözünde temize çıkarmak için ya Kristina'nın gerçekleri anlatmasını sağlayacak, ya da onu kapısına kadar gönderen, bu olayın arkasındaki esas kişiyi ortaya çıkartacaktır. Taylan'ın hazırladığı hikaye Ceylan için yıkıcı olur. Taylan, kurduğu zorlu planın adımlarının doğru işlediğinden emin olmak için her boşluğu doldururken, Ceylan'la yakınlaşmak için büyük bir fırsat yakalar.?



CANEVİM DİZİ KONUSU VE OYUNCULARI

Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı bir ailedir. Günnur ve Hamza, kızları; Ceylan, Müjgan ve Ayşe'nin iyiliği için canla başla çabalamakta, en karanlık anlarda bile birbirlerinin varlığına şükretmesini bilmektedirler.
Bu sımsıcak ailenin kaderini değiştiren en büyük kızları Elvan'ın eve dönüşü olur. Evin fedakar kızı Ceylan ise sözlüsü Ömer'i büyük bir aşkla sevmektedir. Ceylan güçlü ve varlıklı bir aile olan Tanbaylar'ın evinde çalışmaya başlar. İşteki ilk gününde Ceylan, takıntılı ve sıra dışı bir adam olan Taylan Tanbay'la pek de hoş olmayan bir karşılaşma yaşar. Taylan genç kızın damarına basınca, Ceylan kimsenin erişemediği bu adamı herkesin önünde küçük düşürür ve işi bırakır. Şimdi Taylan'ın kapatması gereken önemli bir hesap vardır!

Oyuncular: Aras Aydın, Biran Damla Yılmaz, Özgür Çevik, Ezgi Şenler, Burcu Tuna, Nihan Büyükağaç, Simge Selçuk, Münire Apaydın, Ömrüm Nur Çamçakıllı, Zuhal Gencer Erkaya, Bedia Ener, Rıza Akın

  1. 30.06.2019
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