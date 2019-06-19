Kimse Bilmez 2. bölümde neler yaşandı? Kimse Bilmez konusu ve oyuncuları

Kimse Bilmez Salı akşamları ATV ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerinde ünlü oyuncu ve ses sanatçısı Keremcem'in yer aldığım Kimse Bilmez dizisi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Kimse Bilmez 2.bölümde Ali'yi bekleyen tehlike ne oldu? Sevda'yı Uygar'dan kurtarmayı başarabildi mi?



KİMSE BİLMEZ 2. BÖLÜM İZLE

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ali, Sevda'yı Uygar'ın elinden kurtarırken yaralanır. Sevda'yla birlikte Ali'nin yurttan hocası olan Tuğrul Baba'nın evine sığınırlar ancak Pilot ve Uygar peşlerindedir. Üstelik Uygar, Ali'nin yaralı olduğunu bilmektedir ve bunu fırsata çevirmeye kararlıdır. Uygar, Ali'yi bulmak için Hüdaverdi'yi konuşturmaya karar verir. Ancak hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşır.



Pilot'un Duygu'ya aşkı ilerlerken Duygu, Sevda'yı Ali'nin yanından ayırma telaşındadır. Bu amaçla yaptığı hamle Ali'yi büyük bir tehlikeye sürükler. Ali, Pilot ve Uygar'la yeniden karşı karşıya gelip tövbesini bozmanın eşiğine gelir. Öte yandan, Ali'nin, Sevda'yı evine bırakması kimsenin bilmediği büyük sırrın kapılarını aralayacaktır.





KİMSE BİLMEZ KONUSU VE OYUNCULARI



Kimse Bilmez, star olma hayalleri kuran, çok güzel ve hayat dolu bir kız olan Sevda'nın, esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali'yle sıra dışı aşkının hikayesidir.



Oyuncular: Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri, Burak Serdar Şanal