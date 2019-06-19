Kimse Bilmez 2. bölümde neler yaşandı? Kimse Bilmez konusu ve oyuncuları
ATV’de yeni başlayan Kimse Bilmez dizisi büyük ilgi uyandırdı. İlk iki bölümü yayınlanan Kimse Bilmez dizisi izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Konusu ve oyuncularıyla farklılık yaratan Kimse Bilmez 2. bölümde Ali Hoca ile Uygar arasında yaşanan Sevda mücadelesinde neler yaşandı?
Kimse Bilmez Salı akşamları ATV ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerinde ünlü oyuncu ve ses sanatçısı Keremcem'in yer aldığım Kimse Bilmez dizisi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Kimse Bilmez 2.bölümde Ali'yi bekleyen tehlike ne oldu? Sevda'yı Uygar'dan kurtarmayı başarabildi mi?
KİMSE BİLMEZ 2. BÖLÜM İZLE
KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ali, Sevda'yı Uygar'ın elinden kurtarırken yaralanır. Sevda'yla birlikte Ali'nin yurttan hocası olan Tuğrul Baba'nın evine sığınırlar ancak Pilot ve Uygar peşlerindedir. Üstelik Uygar, Ali'nin yaralı olduğunu bilmektedir ve bunu fırsata çevirmeye kararlıdır. Uygar, Ali'yi bulmak için Hüdaverdi'yi konuşturmaya karar verir. Ancak hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşır.
Pilot'un Duygu'ya aşkı ilerlerken Duygu, Sevda'yı Ali'nin yanından ayırma telaşındadır. Bu amaçla yaptığı hamle Ali'yi büyük bir tehlikeye sürükler. Ali, Pilot ve Uygar'la yeniden karşı karşıya gelip tövbesini bozmanın eşiğine gelir. Öte yandan, Ali'nin, Sevda'yı evine bırakması kimsenin bilmediği büyük sırrın kapılarını aralayacaktır.
KİMSE BİLMEZ KONUSU VE OYUNCULARI
Kimse Bilmez, star olma hayalleri kuran, çok güzel ve hayat dolu bir kız olan Sevda'nın, esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali'yle sıra dışı aşkının hikayesidir.
Oyuncular: Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri, Burak Serdar Şanal
- 19.06.2019
- İşte Galatasaray'ın görüştüğü Meksikalı! Javier Hernandez denmişti ancak...
- Sergen Yalçın'ın UEFA bombası Fenerbahçe'den! Son dakika transfer haberleri
- Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! İşte listedeki 5 yıldız
- Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Tam 120 isim...
- Milli Piyango bu akşam çekilecek! 19 Haziran MPİ çekiliş sonuçları
-
De Colo adım adım Fenerbahçe Beko'ya!
Toplam 2
Yorum
Asım tunç De colo hep pahalı hem de defans yapmayan adamı sevmez Obra...
-
De Colo adım adım Fenerbahçe Beko'ya!
Toplam 2
Yorum
Alparslan Turan Keşke alsalar...
-
Beşiktaş Obi Mikel’den indirim istedi
Toplam 1
Yorum
HCK / BJK YILLARDIR ALINMASINI İSTEDİĞİM BİR İSİM. ANCAK YAŞI ŞU AN 32 MAKUL ŞARTLARDA OLMASI GEREKİYOR..
Kimse Bilmez 2. bölümde neler yaşandı? Kimse Bilmez konusu ve oyuncuları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.