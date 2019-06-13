Afili Aşk 2. bölüm fragmanı: Muhsin Bey, Ayşe'yi Kerem'e istiyor! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
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2. bölüm fragmanı: Muhsin Bey, Ayşe'yi Kerem'e istiyor!

Afili Aşk 2. bölüm fragmanı: Muhsin Bey, Ayşe'yi Kerem'e istiyor!

Kanal D’nin yeni dizisi 1.bölümü ile dün akşam izleyicilerle buluştu. Komik sahnelerin yaşandığı Afili Aşk dizisinde izleyiciler eğlenceli anlar yaşadı. Kerem ile Ayşe arasındaki diyaloglar güldürdü. Son bölümün hemen ardından Afili Aşk 2.yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte yaşanacaklar…

Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizi , Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında olacak. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin ilk bölümünden sonra yayınlanarak izleyicileri şaşırttı. Peki Ayşe kiminle evleniyor, yoksa hayal mi görüyor?

AFİLİ AŞK 2. BÖLÜM FRAGMANI

Muhsin Bey, Ayşe'yi Kerem'e istemeye gidiyor, işler iyice karışıyor! Ayşe'nin oyununu fark eden Kerem'den ise beklenmedik bir hamle geliyor!
Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem arasında olaylar bir anda yön değiştiriyor! Kerem, Ayşe'den gelen evlilik hamlesi ile neye uğradığını şaşırıyor. Ayşe'nin amacını fark ettikten sonra ise karşı atağa geçen Kerem, bu defa ondan geri kalmıyor. Ayşe'yi evlilikten vazgeçirmek için farklı bir yöntem uyguluyor. Peki Ayşe, Kerem'in bu hamleleri karşısında nasıl bir önlem alacak?

Muhsin Bey, Kerem ve Ayşe'nin evlenmesi için ilk adımı atıyor ancak işler onun planladığı gibi gitmiyor...

Kerem ve Ayşe'yi bundan sonra neler bekliyor? İkili arasında nasıl bir etkileşim olacak?



AFİLİ AŞK 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Afili Aşk'ın ilk bölümünde Kerem ve Ayşe'nin yolları beklenmedik bir şekilde kesişiyor!

Bir tekstil atölyesinde çalışan Ayşe, iki abisi ile birlikte zor bir yaşam sürmektedir. Her şeye rağmen hayata güzel bakar, çünkü hayatında Berk gibi mükemmel ve anlayışlı bir sevgilisi vardır. Ancak, Ayşe'nin ailesi Ayşe için farklı bir gelecek düşünmektedir.
Kerem ise, Ayşe'nin çalıştığı yerin patronunun ele avuca sığmaz çapkın oğludur. Kerem yaşadığı kötü bir olayla tövbe edip işinde gücünde olan birisi olmaya karar verir. Ayşe ve Kerem'in yolları kesiştiğinde bütün planlar bozulacaktır.

  1. 13.06.2019
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