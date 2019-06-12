Aktüel haberler (12.06.2019)

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin Çin etabında ABD ile karşılaşan A Milli Kadın Takımı, rakibine şans tanımadı. Ay-yıldızlı ekibimiz. Jiangmen Spor Merkezi'nde mücadele ettiği son şampiyona set vermedi. Milliler, 25-15, 25-17 ve 27-25'lik setlerle salondan 3-0 üstün ayrıldı, Milletler Ligi'ndeki 10. maçında 9. galibiyetini aldı. Grupta liderlik koltuğunun sahibi olan Türkiye, Çin etabındaki ikinci maçında bugün ev sahibi ile karşılaşacak. S Spor'dan yayınlanacak karşılayşma saat 15.00'te başlayacak.

FİLEDE YENİ SINAV

AVRUPA Altın Ligi A Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımı, bugün Belçika'yı konuk edecek. Trabzon'daki Beşirli Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak.

RAKİP MAKEDONYA

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda bugün kritik bir maça çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, Eskişehir Spor Salonu'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Kuzey Makedonya'yı konuk edecek.

FİNALİN ADI BELLİ: UKRAYNA-G.KORE

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Ekvador'u 1-0 mağlup eden Güney Kore, finalde Ukrayna'nın rakibi oldu. Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde Ekvador'u 39'da attığı golle yenen Güney Kore, Dünya Kupası finalinde Ukrayna ile eşleşti. Güney Kore ile Ukrayna arasındaki final maçı 15 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

WARRİORS PES ETMEDİ

NBA finalinde heyecan devam ediyor. Serinin 5. maçında Toronto Raptors'a konuk olan Golden State Warriors, salondan 106-105 galip ayrıldı. Toronto'nun 3-2 önde olduğu seride 6. maç 14 Haziran'da Warriors'ın ev sahipliğinde oynanacak.