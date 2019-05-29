Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde neler yaşandı?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranlara bir süreliğine ara verdi. Konusu ve oyuncularıyla çok sevilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. son bölümde Zeki yine kurtulmayı başardı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonundan neler yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?





Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır. Dostlarının birer birer ölümüne şahit olan Hurşit'in hamlesi, Zeki'nin planını sekteye uğratacaktır. Tahsin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla asıl düşmanına bir adım daha yaklaştığını düşünen Çakırbeylileri kötü bir sürpriz beklemektedir.



Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.