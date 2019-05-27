Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde Hızır vuruluyor!
Reyting rekortmeni olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü için heyecan dolu bekleyiş başladı. Yarın akşam ATV ekranlarında yayınlanacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde nasıl bir son yaşanacak? İşte detaylar…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali fragmanı yayınlandı ve büyük heyecan yarattı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) namlunun ucunda kalan Hızır, vurularak yere düşüyor. Tahsin ise Hızır'ın elinden ölümünü buluyor. Diğer yandan Zeki ise yine kaçmayı başarıyor. Hafızalara kazınacak bir sezon finali ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Salı akşamı izlenecek.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 139. BÖLÜM FRAGMANI
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Akif'i Altan'a teslim etmek yerine cezasını kendi elleriyle vermeyi tercih eden Hızır'ın, devlet ile arası açılmak üzeredir. Bu anlaşmazlığı fırsat bilen Zeki, masa ile Altan'ın yollarının tamamen ayrılması için iyi düşünülmüş bir plan yapar. Düşmanlarını birbirine kırdırmak için Tahsin'i de dahil ettiği planla, Façalıların deposundaki Çakırbeyli silahları çok gizli bir operasyonla örgüte satılır. Bunu öğrenen Altan'ın, Hızır'a olan güveni sarsılırken, İlyas ve Behzat'ın bir an önce üzerlerine oynanan oyunun başrolü olan Zeki'ye ulaşmaları gerekmektedir. Diğer yandan içlerindeki hainin kim olduğunu bulma görevini üstlenen Alparslan'ın, silahların hangi depodan çıktığını öğrenmesi şart olmuştur.
Silahları satın alanlara ulaşmayı başaran İlyas ve yol arkadaşlarının başlarına buyruk hareket ederek girdikleri çatışmanın sonuçları ise ağır olacaktır. Zeki, yolunda giden planlarına katkıda bulunan, Çakırbeylilerin yeni hasmını da yanında tutarak gücüne güç katar. Bir belaya bulaşmak istemeyen Hızır, bu yeni ortaklığın başlarına ne gibi belalar açabileceğini fark ettiğinde ise iş işten geçmiş olacaktır.
- 27.05.2019
- Güncelleme: 27.05.2019 09:55
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar ersun yanal zeniti eleyecegiz kupayı alacagız ve ikinci yarının lideri olacağız dedi.. en iyi yaptıgı şey Fener tirübün lider yanına aldı
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Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!
Toplam 1
Yorum
Sinan Avcı A plus hoca olamadı arabayı hep devirdi başarısı varsa duyan söyleşin
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde Hızır vuruluyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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