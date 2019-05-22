Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da İlyas ve arkadaşları Zeki’nin elinde!
ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138.bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Konusu ve oyuncularıyla çok sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. İlyas ve arkadaşları başına buyruk hareket etmenin cezasını çekti, Zeki’nin elinden nasıl kurtulacakları merak konusu oldu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Çakırbeylilerin silahlarını örgüte satmakla suçlanması Altan'ın Hızır'a olan güvenini de sarstı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tahsin'i yakalayan Hızır, silahını çekiyor. Peki ateş edecek mi? Son bölümün hemen ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. yeni bölüm fragmanı da merakla araştırılmaya başlandı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 139. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Akif'i Altan'a teslim etmek yerine cezasını kendi elleriyle vermeyi tercih eden Hızır'ın, devlet ile arası açılmak üzeredir. Bu anlaşmazlığı fırsat bilen Zeki, masa ile Altan'ın yollarının tamamen ayrılması için iyi düşünülmüş bir plan yapar. Düşmanlarını birbirine kırdırmak için Tahsin'i de dahil ettiği planla, Façalıların deposundaki Çakırbeyli silahları çok gizli bir operasyonla örgüte satılır. Bunu öğrenen Altan'ın, Hızır'a olan güveni sarsılırken, İlyas ve Behzat'ın bir an önce üzerlerine oynanan oyunun başrolü olan Zeki'ye ulaşmaları gerekmektedir. Diğer yandan içlerindeki hainin kim olduğunu bulma görevini üstlenen Alparslan'ın, silahların hangi depodan çıktığını öğrenmesi şart olmuştur.
Silahları satın alanlara ulaşmayı başaran İlyas ve yol arkadaşlarının başlarına buyruk hareket ederek girdikleri çatışmanın sonuçları ise ağır olacaktır. Zeki, yolunda giden planlarına katkıda bulunan, Çakırbeylilerin yeni hasmını da yanında tutarak gücüne güç katar. Bir belaya bulaşmak istemeyen Hızır, bu yeni ortaklığın başlarına ne gibi belalar açabileceğini fark ettiğinde ise iş işten geçmiş olacaktır.
- 22.05.2019
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da İlyas ve arkadaşları Zeki’nin elinde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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