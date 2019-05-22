Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da İlyas ve arkadaşları Zeki’nin elinde!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Çakırbeylilerin silahlarını örgüte satmakla suçlanması Altan'ın Hızır'a olan güvenini de sarstı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tahsin'i yakalayan Hızır, silahını çekiyor. Peki ateş edecek mi? Son bölümün hemen ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. yeni bölüm fragmanı da merakla araştırılmaya başlandı.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 139. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Dizinin yeni fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Akif'i Altan'a teslim etmek yerine cezasını kendi elleriyle vermeyi tercih eden Hızır'ın, devlet ile arası açılmak üzeredir. Bu anlaşmazlığı fırsat bilen Zeki, masa ile Altan'ın yollarının tamamen ayrılması için iyi düşünülmüş bir plan yapar. Düşmanlarını birbirine kırdırmak için Tahsin'i de dahil ettiği planla, Façalıların deposundaki Çakırbeyli silahları çok gizli bir operasyonla örgüte satılır. Bunu öğrenen Altan'ın, Hızır'a olan güveni sarsılırken, İlyas ve Behzat'ın bir an önce üzerlerine oynanan oyunun başrolü olan Zeki'ye ulaşmaları gerekmektedir. Diğer yandan içlerindeki hainin kim olduğunu bulma görevini üstlenen Alparslan'ın, silahların hangi depodan çıktığını öğrenmesi şart olmuştur.

Silahları satın alanlara ulaşmayı başaran İlyas ve yol arkadaşlarının başlarına buyruk hareket ederek girdikleri çatışmanın sonuçları ise ağır olacaktır. Zeki, yolunda giden planlarına katkıda bulunan, Çakırbeylilerin yeni hasmını da yanında tutarak gücüne güç katar. Bir belaya bulaşmak istemeyen Hızır, bu yeni ortaklığın başlarına ne gibi belalar açabileceğini fark ettiğinde ise iş işten geçmiş olacaktır.