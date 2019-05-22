Diriliş Ertuğrul 149. yeni bölümde Arıkbuka’dan büyük tuzak!

Diriliş Ertuğrul dizisinde yeni bir karakter olan Berke Han ortaya çıkıyor. Ertuğrul bey Berke Han ile işbirliği yapmaya karar verirken, Arıkbuka'da bunu önlemek için harekete geçiyor. Diğer yandan obada da karışıklık yaşanıyor. Arıkbuka ile anlaşan Sırma istediği beyi obanın başına geçiriyor ve herkes şoke oluyor. Peki bundan sonra neler yaşanacak?



DİRİLİŞ ERTUĞRUL 149. BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Ertuğrul Bey Albastı'yı öldürdükten sonra abisi Gündoğdu'yu Arıkbuka'nın tuzağından kurtarmış ve obaya dönmüştü. Cenkte ağır yaralanan Turgut iyileşmiş, Ertuğrul Bey ve Gündoğdu'nun da obaya sağ salim dönmesi obayı bayram yerine çevirmişti. Ertuğrul Bey bu mutluluğu perçinlemek üzere daha önce evlilik sözü verdiği İlbilge Hatun ile konuşmuş ve yakın zamanda bu meseleyi sonuçlandırmak istediğini bildirmişti.

Ertuğrul Bey ve İlbilge evlenecek mi?



Abisinin öldürülüşünü hazmedemeyen Sırma Arıkbuka ile iletişime geçip işbirliği yapmak istediğini söylemişti. Bunun üzerine Arıkbuka, Ertuğrul Bey'in Berke Han'ın adamlarıyla buluşacağı yeri öğrenmiş ve Ertuğrul Bey'e tuzak kurmuştur.

Ertuğrul Bey bu tuzaktan kurtulabilecek mi? Sırma ve Arıkbuka'nın hain işbirliği sonucunda neler olacak?

TARİHTE BERKE HAN'IN ÖNEMİ NEDİR?

Tarihe ilk müslüman Altın Orda hükümdarı olarak geçen Berke Han, İslâmiyet'i daha yeğenleri zamanında kabul etmiş ve Sertak Han ile de bu yüzden anlaşmazlığa düşmüştü. İslâmiyet'i kabulünde Şeyh Necmeddîn-i Kübrâ'nın halifelerinden Seyfeddin Bâharzî'nin büyük rolü olmuştu. Saray şehrinin kurulmasından sonra Türkistan'la ticarî münasebetler artmış ve bunun sonucu İslâmiyet süratle yayılmıştır. Cüzcânî ve Cüveynî'nin yazdıklarından anlaşıldığına göre Berke yasa ve şeriatı birlikte uygulamış, her iki sistemin ruhuna bütün samimiyetiyle bağlı kalmıştır. Kur'ân-ı Kerîm öğretmek üzere okullar açtırmış, Saray'da imam ve müezzinler bulundurmuş ve âlimleri himaye etmiştir.

Berke Han zamanında en parlak devrini yaşayan Altın Orda Moğolistan'daki büyük kağanlıktan ayrılmış ve tamamen bağımsız bir devlet olmuştur. Onun kendi adına sikke bastırması da bunu göstermektedir.