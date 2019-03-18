Çukur 57. yeni bölümde Mahsun ile Çeto arasındaki bağlar kopuyor!
18 Mart 2019, Pazartesi
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57. yeni bölümde Mahsun ile Çeto arasındaki bağlar kopuyor!

Çukur 57. yeni bölümde Mahsun ile Çeto arasındaki bağlar kopuyor!

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi ’da heyecanlı olayların ardı arkası kesilmiyor. Konusu ve oyuncularıyla oldukça ilgi gören Çukur dizisinin yeni fragmanında Çeto ile Mahsun’un arkadaşlığının bozulması ve Çeto’nun perişan hali dikkat çekiyor. Peki ikilinin arası bir daha düzelmeyecek mi?

Bu akşam yayınlanacak olan 'da diğer dikkat çeken olay ise Selim ile Sena'nın Yamaç'a yakalanması oluyor. Peki bu karşılaşma sahnesinde neler yaşanacak? İşte Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı…

ÇUKUR 57. BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

"O adam bana teker teker her şeyi anlattı. O adam benim ismimi biliyor!" sözleriyle Çeto'nun yakasına yapışan ve onun beklenmedik tepkisiyle öfkesine hakim olamayan Mahsun'un, Çeto'ya yumruk attığı tanıtımda ikilinin arasında ipler kopuyor. Gözyaşlarına hakim olamayan Mahsun'un çaresizliği dikkat çekerken, Yamaç'a yakalanan Selim ve Sena'nın ne tepki vereceği merakla bekleniyor.

Koçovalıların arasını bozmak isteyen Çeto'nun eteğindeki taşları döktüğü tanıtımda Vartolu Salih'in, Çeto ile çalıştığını öğrenen İdris'in tepkisi sert oluyor. Çeto, "Sana verdiğim tabancayı ne yaptın? Hani Cumali abini vurmak için!" sözleriyle hedefini Celasun'a çevirirken, Çeto'yu duyan Yamaç'ın şüphe dolu bakışları dikkat çekiyor.

  1. 18.03.2019
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