YDS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? 2019 YDS ne zaman?

Yabancı dil seviyesini resmi olarak kayıtlara sunmak isteyen adaylar 2019 YDS sınavına katılacak. ÖSYM, YDS sınav tarihini belirledi. Sınava girişte zorunlu olan YDS sınav giriş belgesini de yayınladı, haberimizdeki linkten sorgulayabilirsiniz.



YDS SINAV BELGESİ SORGULAMA EKRANI



YDS giriş belgeleri 14 Mart tarihinde adayların erişimine açıldı. ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan "ais.osym.gov.tr" üzerinden 24 Mart tarihine kadar sorgulanıp, çıktısı alınabilecek.





2019 YDS NE ZAMAN?



YDS sınavı bu yıl 24 Mart 2019 tarihinde düzenlenecek. ÖSYM adaylara uyarıda bulundu, saat 10:00 itibariyle gelen adayların sınava alınmayacağını duyurdu. Sınav giriş belgesinde adayın fotoğrafının net olması önem taşımaktadır.

SINAVA GİRERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



Sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı ve fotoğraf bulundurmak gerekiyor. Kalem, silgi vb. kırtasiye malzemesi; saat, cep telefonu, her türlü mücevherat, takı, saç tokası, bozuk para, çanta vs. ile sınav salonuna girilmesi kesinlikle yasaktır. Kalem, silgi, şekerleme, peçete vs. sınavdan önce salon görevlileri tarafından adaylara ücretsiz olarak verilecektir.