Yıldırım Demirören'den İstanbul Valisi'ne ziyaret
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya nezaket ziyaretinde bulundu.
İstanbul Valiliği'nde gerçekleşen ziyarete, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile birlikte TFF Başkanvekilleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Ali Dürüst, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Kamışlı ve Mustafa Çağlar ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da katıldı.
Ziyarette başkan Demirören, Vali Ali Yerlikaya'ya isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.
- 18.12.2018 15:03
- Güncelleme: 18.12.2018 16:08
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Kurtarıcı!
Toplam 2
Yorum
gsgs belhanda son dönemlerde toparladı ama eğer aldığımızdan karla satabiliyorsak çok büyük paralar beklemeden satın.bir daha talibi çıkmayabilir
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Ersun Yanal: "Fenerbahçe tempolu ve hücum oynayacak"
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Bu futbolcularla hiçbir şey oynayamsaz . takımın başına Morinho , Guardiola gelse ne yazar ruhsuzlar takımı olmuş fenerbahçe.
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-2 BB Erzurumspor | MAÇ ÖZETİ | GOLLER
Toplam 4
Yorum
Fener kümeye Lig'in dibini ilgilendiren ve denk kuvvetlerin maçı oldu sonuç ahahahah normal yani ahahahahaha :))))
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