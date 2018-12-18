Yıldırım Demirören'den İstanbul Valisi'ne ziyaret
18 Aralık 2018, Salı
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'den 'ne ziyaret

Yıldırım Demirören'den İstanbul Valisi'ne ziyaret

() Başkanı ve , Ali Yerlikaya'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

İstanbul Valiliği'nde gerçekleşen ziyarete, Başkanı ile birlikte TFF Başkanvekilleri , , , TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Erhan Kamışlı ve Mustafa Çağlar ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da katıldı.

Ziyarette başkan Demirören, Vali Ali Yerlikaya'ya isminin yazılı olduğu A forması hediye etti.

  1. 18.12.2018 15:03
  2. Güncelleme: 18.12.2018 16:08
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