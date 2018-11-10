Fenerbahçe düşme hattında! – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    düşme hattında!

    Fenerbahçe düşme hattında!

    'in 12. haftasında şu ana kadar oynanan karşılaşmalar sonrasında küme düşme hattına geriledi!

    'in 12. haftasında şu ana kadar oynanan karşılaşmalar sonrasında küme düşme hattına geriledi! Haftaya 15. sırada başlayan Fenerbahçe, bugün oynanan BB Erzurumspor - maçından sonra 1 sıra daha gerileyerel 16. sıraya düştü. BB Erzurumspor, evinde Göztepe'yi 2-1'lik skorla geçti ve puanını 11'e çıkararak 10 puanlı Fenerbahçe'nin üstüne çıktı.

    İşte güncel puan durumu
    1. 10.11.2018 15:46
    2. Güncelleme: 10.11.2018 17:10
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