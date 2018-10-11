Putin, Nurmagomedov ile bir araya geldi – Fotomaç – 11 Ekim 2018
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Putin, Nurmagomedov ile bir araya geldi

    Putin, Nurmagomedov ile bir araya geldi

    Devlet Başkanı , Şampiyanu ’u “ Bir Spor Gücüdür” forumunda tebrik etti.

    Devlet Başkanı , Şampiyanu 'u " Bir Spor Gücüdür" forumunda tebrik etti.

    Rusya Devlet Başkanı "Rusya Bir Spor Gücüdür" forumunda, İrlandalı Conor McGregor'u yenerek Şampiyanluğunu koruyan ile bir araya geldi. Putin Nurmagomedov'a 'taki unvan maçında elde ettiği başarıdan dolayı, "Seni samimiyetle tebrik ediyorum" dedi.

    PUTİN: "SENİN İÇİN ÇOK ENDİŞELENDİK"
    Dövüş sonrası çıkan olaya dikkat eden Putin, "Tabii ki, bu bir ticari spor, ama yine de bir spor. Ve burada da genel spor ahlaki kurallarına da dikkat edilmesi gerekiyor" dedi. Yaşanan olaylar karşısında vatandaşlarının yanında olduklarını belirten Putin, "Vatandaşlarımız nerede ve ne yaparlarsa yapsınlar biz kayıtsız kalmıyoruz. Bu yüzden, her şeyi yakından takip ettik, tabi ki senin için çok endişeliydik" sözlerini sarf etti.
    Dünyada gündem olan maç sonrası kavga ile ilgili sporcuya takılan Putin, "Babana sana yumuşak bir ceza vermesini isteyeceğim. Çünkü sen ana görevini yaptın, savaşı kazandın. Onur ve inandırıcılıkla kazandın" ifadelerini kullandı.

    Şampiyan Khabib Nurmagomedov, ABD'nin kentinde düzenlenen UFC unvan maçında İrlandalı rakibi Conor şampiyonluk kemerini korumuştu. Maç sonrasında Nurmagomedov aleyhine sloganlar atılması üzerine salonda arbede yaşanmıştı. Nurmagomedov daha sonra yaptığı açıklamada, "Bana terörist dediler. Conor McGregor dinime, ülkeme, babama hakaret etti. Brooklyn'e geldi ve benim otobüsüme saldırdı. Hiç kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez" ifadelerini kullanmıştı.
    1. 11.10.2018 00:13
    2. Güncelleme: 11.10.2018 01:12
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