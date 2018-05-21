Kenan Sofuoğlu, Alpay Özalan ve Selçuk Çebi AK Parti 27. Dönem Milletvekili Aday Listesinde yer aldı
Şampiyon motosikletçi Kenan Sofuoğlu, eski milli futbolcu ve Teknik Direktör Alpay Özalan ile eski milli güreşçi Selçuk Çebi, AK Parti 27. Dönem Milletvekili Aday Listesinde yer aldı.
Türkiye U21 Milli Takım Teknik Direktörü Alpay Özalan, AK Parti'den İzmir 2. bölge 2. sıradan milletvekili adayı gösterildi. Eski milli güreşçi Selçuk Çebi de 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den Trabzon milletvekili adayı gösterildi.
- 21.5.2018 18:30
- Güncelleme: 21.5.2018 18:33
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Bero kulüp tarihine geçti! 57 futbolcudan...
Toplam 1
Yorum
Salih 6107 Şimdi ne demek bu. Çok açık. Yani transferi yapanlar, biraz da ceplerine mi çalıştılar, denmek isteniyor. Eğer doğruysa haram olsun diyorum.
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Abdülkadir ve Onur Kıvrak'tan mesaj var
Toplam 1
Yorum
TS'lu Onur seni çok seviyoruz. Ama lütfen eski imajına dön :) Ayrıca kilo olarak bir kaleci için normalin altında olduğunu düşünüyorum.
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Emenike'den şok Fenerbahçe sözleri!
Toplam 2
Yorum
brc ne güzel ya oynama, çalışma, yan gel yat ondan sonra fener beni üzmeseymiş...üzülün arkadaş, biraz da siz üzülün.
Kenan Sofuoğlu, Alpay Özalan ve Selçuk Çebi AK Parti 27. Dönem Milletvekili Aday Listesinde yer aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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