Kenan Sofuoğlu, Alpay Özalan ve Selçuk Çebi AK Parti 27. Dönem Milletvekili Aday Listesinde yer aldı – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    , Alpay Özalan ve 27. yer aldı

    Kenan Sofuoğlu, Alpay Özalan ve Selçuk Çebi AK Parti 27. Dönem Milletvekili Aday Listesinde yer aldı

    Şampiyon motosikletçi , eski milli futbolcu ve ile eski milli güreşçi , 27. yer aldı.

    Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi , 12 Mayıs'ta İtalya'da jübile yaparak kariyerini sonlandırmıştı. Sofuoğlu, 'den 3. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

    Türkiye U21 Milli Takım Teknik Direktörü Alpay Özalan, AK Parti'den İzmir 2. bölge 2. sıradan milletvekili adayı gösterildi. Eski milli güreşçi de 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den Trabzon milletvekili adayı gösterildi.
    1. 21.5.2018 18:30
    2. Güncelleme: 21.5.2018 18:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kenan Sofuoğlu, Alpay Özalan ve Selçuk Çebi AK Parti 27. Dönem Milletvekili Aday Listesinde yer aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN