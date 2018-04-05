Dev buluşma

Yaşadıkları tartışma uzun süre konuşulan Kenan Sofuoğlu ile Hakan Çalhanoğlu, dün Milliyet Gazetesi'nin Ödül Töreni'nde bir araya geldi.

Sofuoğlu ile Çalhanoğlu arasında geçen yazışmada; Hakan 'Numaramı kimden aldın? Ben sizi tanımıyorum' deyince, Kenan da 'Sileriz kardeş sıkıntı yapma' demiş ve bu sosyal medyada paylaşmıştı. Uzun süre konuşulan yazışma sonrası ikili dün akşam bir araya geldi ve birbirlerine sarılarak dostluk mesajı verdi.