Dev buluşma – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Dev buluşma

    Dev buluşma

    Yaşadıkları tartışma uzun süre konuşulan ile , dün Milliyet Gazetesi'nin Ödül Töreni'nde bir araya geldi.

    Sofuoğlu ile Çalhanoğlu arasında geçen yazışmada; Hakan 'Numaramı kimden aldın? Ben sizi tanımıyorum' deyince, Kenan da 'Sileriz kardeş sıkıntı yapma' demiş ve bu sosyal medyada paylaşmıştı. Uzun süre konuşulan yazışma sonrası ikili dün akşam bir araya geldi ve birbirlerine sarılarak dostluk mesajı verdi.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:13
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