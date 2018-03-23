Cumhurbaşkanı’ndan en özel kabul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde renkli görüntüler yaşandı. Kabule, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya da katıldı. Sporcuların çok mutlu olduklarını söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer ben de sizleri memnun ettiysem ne mutlu bana" dedi. Bazı sporcuların futbol topu ile hünerlerini sergilediği kabulde, kaleci Hüseyin Dinç, Erdoğan'a uzun süre sarıldı. CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sana bir atış yapayım mı?" diye sorması üzerine kaleci Hüseyin Dinç, "zımba gibiyim" yanıtını vererek oluşturulan kaleye geçti. Erdoğan, Dinç'e "Sol ayak, sağ ayak hangisiyle atayım?" sorusunu sordu. "Sağ" yanıtına rağmen topu sol ayakla sol köşeye göndermesine rağmen Dinç yine de başarılı bir kurtarış gerçekleştirdi. Kurtarış karşısında başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere yanındakiler, Dinç'i uzun süre alkışladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve takım oyuncuları, "Türkiye" diyerek coşkulu bir şekilde tempo tuttu.

'ÇEKTİK Mİ? ALLAH ÇEKTİRMESİN?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, takım oyuncularıyla tek tek ilgilenerek, onlara antrenmanlarda kullanmaları için hediyeler verdi. Bir sporcunun hediye almadan önce asker selamı vermesini ise "Aferin" diyerek tebrik etti. Toplu fotoğraf çekimi sırasında Erdoğan'ın "Çektik mi? Allah çektirmesin" esprisi üzerine sporcular uzun süre güldü.

'MEHMETÇİK'E SELAM YOLA DEVAM'

Sporculara başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel sporcularla beraber Afrin'deki Mehmetçik'e selam gönderdi. Erdoğan, "Mehmetçik'e selam, yola devam. Allah onların yardımcısı olsun" derken, sporcular da asker selamı verdi. Kabule, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, eski dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Hamza Yerlikaya da katıldı.