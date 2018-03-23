Cumhurbaşkanı’ndan en özel kabul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, down sendromlu özel sporcuları kabul etti. Erdoğan, gençlerle Külliye’de futbol oynadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde renkli görüntüler yaşandı. Kabule, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya da katıldı. Sporcuların çok mutlu olduklarını söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer ben de sizleri memnun ettiysem ne mutlu bana" dedi. Bazı sporcuların futbol topu ile hünerlerini sergilediği kabulde, kaleci Hüseyin Dinç, Erdoğan'a uzun süre sarıldı. CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sana bir atış yapayım mı?" diye sorması üzerine kaleci Hüseyin Dinç, "zımba gibiyim" yanıtını vererek oluşturulan kaleye geçti. Erdoğan, Dinç'e "Sol ayak, sağ ayak hangisiyle atayım?" sorusunu sordu. "Sağ" yanıtına rağmen topu sol ayakla sol köşeye göndermesine rağmen Dinç yine de başarılı bir kurtarış gerçekleştirdi. Kurtarış karşısında başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere yanındakiler, Dinç'i uzun süre alkışladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve takım oyuncuları, "Türkiye" diyerek coşkulu bir şekilde tempo tuttu.
'ÇEKTİK Mİ? ALLAH ÇEKTİRMESİN?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, takım oyuncularıyla tek tek ilgilenerek, onlara antrenmanlarda kullanmaları için hediyeler verdi. Bir sporcunun hediye almadan önce asker selamı vermesini ise "Aferin" diyerek tebrik etti. Toplu fotoğraf çekimi sırasında Erdoğan'ın "Çektik mi? Allah çektirmesin" esprisi üzerine sporcular uzun süre güldü.
'MEHMETÇİK'E SELAM YOLA DEVAM'
Sporculara başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel sporcularla beraber Afrin'deki Mehmetçik'e selam gönderdi. Erdoğan, "Mehmetçik'e selam, yola devam. Allah onların yardımcısı olsun" derken, sporcular da asker selamı verdi. Kabule, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, eski dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Hamza Yerlikaya da katıldı.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 07:48
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“Kötü bir dönemden geçiyoruz”
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Yorum
Kayseri çok zorda Fenerbahçe fark yapabilir, çokmbüyük şans aprananu ve lung un olmaması ve 3. kaleci 20 yaşında biri fb de jansen bile kadroda soldado formda
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Sözleşmesi feshedildi! İşte yeni takımı...
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Galatasaray Yarım sezon dahi olsa takımımızda oynarken görmek isterdim. nasip değilmiş
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Galatasaray, milli aralardan sonra zorlanıyor
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işiniz gücünüz bık bık bık ağlaaa
Cumhurbaşkanı’ndan en özel kabul haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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