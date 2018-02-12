Spor bakanları Güney Kore'de bir araya geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Bak, toplantıda yaptığı konuşmada, spor değerlerinin toplumda geliştirilmesi adına çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'de sporun her alanda yaygınlaşması adına çalışmalarımıza, Türk milletinin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ve ilgili kurumların iş birlikleriyle devam etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Düzenlenen uluslararası müsabakaların önemini vurgulayan Bakan Bak, "Ülkemin doping, şike, ayrımcılık, ırkçılık ve şiddete karşı nasıl başarılı hamleler yaptığını paylaşabilmek için bu tür değerli organizasyonların bir fırsat olduğu düşüncesindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin dopingle mücadele konusunda çok büyük adımlar attığının altını çizen Bak, Türkiye'de uluslararası anlamda dopingle mücadele alanında akredite olmuş bir Doping Kontrol Merkezi'nin bulunduğunu hatırlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak "dopinge karşı sıfır tolerans politikası" uyguladıklarını vurgulayan Bakan Bak, spor müsabakalarını kirleten, insanları aidiyet duygusu hissettikleri spor kulüplerini desteklemekten alıkoyan holiganizm ile de mücadele ettiklerini belirtti.





Türkiye'deki elektronik bilet uygulaması hakkında bilgiler veren Bakan Bak, şöyle devam etti:

"Uyguladığımız elektronik kombine bilet uygulaması ve güvenlik tedbirleri, önceden holiganizme ve sporda şiddet olaylarına herhangi bir şekilde bulaşmış kişilerin tribünlerden uzak tutulmasını sağlamaktadır. Spor değerlerini kazanmış toplumlar, insan haklarına saygılı, evrensel değerleri benimsemiş, demokratik, şeffaf, katılımcı ve aktif vatandaşlık bilinci yüksek bireylerden oluşur."

Olimpik ruhun ve değerlerinin yaygınlaştırılmasının önemini vurgulayan Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Spora ve olimpik değerlere duyarlı toplumlar, dünyamızın geleceğe güvenle bakabilmesinin teminatıdır. Olimpik ruhun ve değerlerin yaygınlaştırılması, öncelikle okul öncesi eğitimden başlamak üzere eğitimin her kademesinde oyunla hareket eğitiminin yanı sıra UNESCO'nun da belirttiği gibi kaliteli beden eğitimi ve spor eğitimleri ile mümkün olacaktır. Sağlıklı ve güçlü bir toplum yapısının güvencesi, spor kültürü ve faaliyetlerinin niteliği, niceliği, toplumun spora olan ilgisi ve spor değerlerine olan duyarlılığı ile doğru orantılıdır. Türkiye, dünyanın daha güzel bir yer, dünyada sporun da daha sağlıklı, verimli ve güvenli olması için canla başla çalışmaktadır."

Osman Aşkın Bak, toplantı öncesinde, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Başkanı Craig Reedie, Güney Kore Kültür Turizm ve Spor Bakanı Do Jongwhan ve Kazakistan Spor Bakanı Arystanbek Mukhamediuly ile görüştü.



