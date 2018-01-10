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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Lukaku ve LeBron'dan ırkçılık tepkisi!

    Lukaku ve LeBron'dan ırkçılık tepkisi!

    'ın Belçikalı futbolcusu Lukaku, ünlü bir giyim markasının ırkçı reklamına tepki gösterdi.

    takımlarından 'ın yıldız futbolcusu , ünlü bir giyim markasının ırkçı reklamıyla ilgili paylaşımda bulundu.

    Türkiye'de de firmaları bulunan markanın internet sitesinde yer alan bir tanıtımda, siyah bir çocuğa "Coolest Monkey In The Jungle" (Ormandaki En Havalı Maymun) yazılı bir kıyafet giydirildiği görülmüştü.



    Markanın özür açıklamasında görselin internetten kaldırıldığı ve ürünün "ABD'de satışa sunulmayacağı" söylendi. Şirket "farklılıktan ve herkesin dahil edilmesinden yana olduğunu" öne sürerek, benzer bir şeyin tekrarlanmaması için çalışılacağını belirtti. Manchester United'ın Belçikalı futbolcusu Lukaku ise markanın yayınladığı fotoğrafta ırkçı yazının yerine "Siyah güzeldir" yazarak paylaştı.

    Öte yandan NBA yıldızlarından LeBron James de konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:22
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