Lukaku ve LeBron'dan ırkçılık tepkisi!
Manchester United'ın Belçikalı futbolcusu Lukaku, ünlü bir giyim markasının ırkçı reklamına tepki gösterdi.
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın yıldız futbolcusu Romelu Lukaku, ünlü bir giyim markasının ırkçı reklamıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Türkiye'de de firmaları bulunan markanın internet sitesinde yer alan bir tanıtımda, siyah bir çocuğa "Coolest Monkey In The Jungle" (Ormandaki En Havalı Maymun) yazılı bir kıyafet giydirildiği görülmüştü.
Markanın özür açıklamasında görselin internetten kaldırıldığı ve ürünün "ABD'de satışa sunulmayacağı" söylendi. Şirket "farklılıktan ve herkesin dahil edilmesinden yana olduğunu" öne sürerek, benzer bir şeyin tekrarlanmaması için çalışılacağını belirtti. Manchester United'ın Belçikalı futbolcusu Lukaku ise markanın yayınladığı fotoğrafta ırkçı yazının yerine "Siyah güzeldir" yazarak paylaştı.
Öte yandan NBA yıldızlarından LeBron James de konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:22
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Arda, Medipol Başakşehir'i şampiyon yapar mı?
Toplam 6
Yorum
Gslı Arda TURAN Türkiye ye gelerek hatta Belediye takımına gelerek büyük hata yaptın..Düşüncem şu tıpkı mehmet ekici gibi sakatlanacaksın Nokta.
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Quaresma'ya servet önerdiler
Toplam 8
Yorum
kartal kesinlikle satılmalı
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Beşiktaş, Tolgay'ın değerini belirledi
Toplam 2
Yorum
kartal 2 sene önce çekilmiş iki yıldızlı foto koyuyorsun ,, bilinçli yapıyorsun bunu fotomaç.. sen ve bağlı bulunduğun grup canınız cehenneme
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