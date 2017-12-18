Süper Lig'in yıldızları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu etkinliğe Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quareasma, Fenerbahçe Doğuş'un yabancı basketbolcuları, Fenerbahçe Futbol Takımı'ndan Vincent Janssen, Eljif Elmas, Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis, Antalyaspor'dan Samuel Eto'o ve eski Fenerbahçeli Moussa Sow da katıldı.











Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:



"ENSAR İLE MUHACİRİN BULUŞMASI VAR"

"Sanat camiamızın değerli temsilcilerine, sporcularımızın değerli temsilcilerine aramıza hoş geldiniz diyorum. Bugün burada şüphesiz ki ensar ile muhacirin buluşması var. Dünya Göçmenler Günü programının başarılı geçmesini diliyorum.



"BİZ ÖNCE İNSAN OLARAK BAKIYORUZ"

Bugün Türkiye dünyanın en çok sığınmacı barındıran ülkesi olmasına rağmen diğer yerlerde sergilenen çirkinliklerin hiçbirinin yaşanmadığı bir ülkedir. Biz renginden kültüründen önce insan olarak bakıyoruz. Karşınızdakini önce insan olarak gördüğünüzde ona insana yakışmayan bir davranış sergileme imkanı zaten olamaz.



"İSPANYA YAHUDİLERİ KOVDUĞUNDA ECDADAMIZ KAPILARI AŞTI"

Siz bakmayın bugün Avrupa'nın Amerika'nın göçmenleri dışladığına, bu coğrafyaların hepsi de göçmenler tarafından meydana getirilmiştir. Çok büyük acılar, utançlar da vardır. Bizim böyle bir yüz karamız asla yoktur. İspanya'da Yahudileri kovulduklarında bizim ecdadımız onlara kapılarını açmışlardır. Polonyalı muhalifler gidecekleri yer bulamadıklarında İstanbul'un yanı başında onlara yer göstermişizdir.







