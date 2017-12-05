 Kültürümüzü dünyaya duyuruyoruz – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Kültürümüzü dünyaya duyuruyoruz

    Kültürümüzü dünyaya duyuruyoruz

    Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kemakeş Projesi’nin basın toplantısını yaptı. Erdoğan, “Bizim olan değerlerimizi dünyanın dört bir yanına duyurmaya çalışacağız” ifadesini kullandı

    Okçular Vakfı ile Yunus Emre Enstitüsü'nün birlikte yaptığı Kemankeş Projesi'nin basın toplantısı dün yapıldı. Okçular Vakfı Spor Kulübü'ndeki toplantıya Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi de olan Erdoğan, dünya çapında olacak projeyle ilgili konuştu. Proje için kısa sürede 16 ülkeden 40 sporcunun geldiğini belirtip, "İki kurumun işbirliğiyle Türk okçuluğunu dünyanın dört bir yanına duyurmaya çalışacağız. Okçular Vakfı olarak geleneksel Türk okçuluğunun dünyada daha iyi tanınması için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Çok zengin kültüre sahip bir milletiz. İnşallah bu proje daha güçlü hale gelecektir" açıklamasını yaptı.

    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:46
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