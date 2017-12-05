 Kolombiyalı halterci gece kulübünde öldürüldü! – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Kolombiyalı halterci gece kulübünde öldürüldü!

    Kolombiyalı halterci gece kulübünde öldürüldü!

    Kolombiyalı olimpik milli halterci 'nın ülkesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

    Mosquera, ülkenin batısındaki Valle Del Cauca eyaletinin Palmira şehrindeki bir gece kulübünde tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü. 'nın silahlı saldırıda önce dizinden yaralandığı, ardından da başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği belirtildi.

    Kolombiya Halter Federasyonu yetkilileri, federasyonun resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada olayı doğrularken, sporcunun ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

    Emniyet güçleri, Mosquera'nın katilinin yakalanması için bilgi sağlayacaklara 2 bin 500 dolar para ödülü veriyeceğini açıkladı.

    Brezilya'nın Rio kentinden düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyatları'nda 69 kiloda podyuma çıkan sporcu, genel sıralamada 7'nci olmuştu. 32 yaşındaki halterci, Rio Olimpiyatları öncesinde ABD'nin Houston kentinde düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:12
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