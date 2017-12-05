Kolombiyalı halterci gece kulübünde öldürüldü!
Kolombiyalı olimpik milli halterci Edwin Mosquera'nın ülkesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.
Kolombiya Halter Federasyonu yetkilileri, federasyonun resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada olayı doğrularken, sporcunun ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diledi.
Emniyet güçleri, Mosquera'nın katilinin yakalanması için bilgi sağlayacaklara 2 bin 500 dolar para ödülü veriyeceğini açıkladı.
Brezilya'nın Rio kentinden düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyatları'nda 69 kiloda podyuma çıkan sporcu, genel sıralamada 7'nci olmuştu. 32 yaşındaki halterci, Rio Olimpiyatları öncesinde ABD'nin Houston kentinde düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 11:12
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''Mükemmel oynadık''
Toplam 4
Yorum
Forza TS Forvetler dışında gol atan kimse yok. Yukarılar için orta saha ve kanatlarda oynayanlarda gol yükünün en az yüzde 30-40'nı üstlenmeli.
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''Beşiktaş maçında Türkiye'yi sallayacağız!''
Toplam 2
Yorum
GÖKHAN S Herkesin kafası ayrı bi dünya Antalya nın da başkanı böyleydi
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''Mükemmel oynadık''
Toplam 4
Yorum
taraftar Hangi maca baktiniz , sonuc aldatmasin !!!!!
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