Gençler'den müthiş dönüş

SAHNE STANCU'NUN
Ancak planlar istediği gibi gitmedi kırmızı-siyahılların... 50'nci dakikada Beykan Şimşek'in golüyle Göztepe bir kez daha öne geçti. Ancak İzmir ekibine Rumen yıldız Bogdan Stancu dur dedi. Tecrübeli golcü 56, 70 ve 82'inci dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapıp takımı galibiyete taşıdı. Gençler haftaya kazanıp, Kayseri'nin yenilmesiin bekleyecek.
GÖZLER SON MAÇTA
Üna Karaman, "Öne geçtiğimiz maçı böyle kaybetmemeliydik. Artık son haftadaki Beşiktaş maçına iyi hazırlanarak sezonu noktalayacağız" ifadesini kullandı.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, iki kez geriye düştükleri maçta kazanarak büyük bir iş başarıdklarını belirterek, "Matematiksel olarak umudumuz sürüyor. Son maçımızı da alacağız" diye konuştu.