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Gençler'den müthiş dönüş

Başkent ekibi, iki kez geriye düştüğü maçta Angelo, Ayite ve Stancu (3) ile umutlarını son haftaya taşıdı.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Gençler'den müthiş dönüş
'de kalması için mucizelere ihtiyacı olan , Göztepe karşısında inanılmazı başardı. 12'de Brown Ideye'nin golüyle 1-0 geriye düşen Gençler, 31'de Yalçın Kayan'ın ikinci golüyle bir şok daha yaşadı. Başkent ekibi devre bitmeden 44'de Angelo ile 2-1'i buldu. 49'da ise Ayite ile skoru 2-2'ye getirip galibiyet ateşini yaktı.

SAHNE STANCU'NUN
Ancak planlar istediği gibi gitmedi kırmızı-siyahılların... 50'nci dakikada Beykan Şimşek'in golüyle Göztepe bir kez daha öne geçti. Ancak İzmir ekibine Rumen yıldız dur dedi. Tecrübeli golcü 56, 70 ve 82'inci dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapıp takımı galibiyete taşıdı. Gençler haftaya kazanıp, Kayseri'nin yenilmesiin bekleyecek.

GÖZLER SON MAÇTA
Üna Karaman, "Öne geçtiğimiz maçı böyle kaybetmemeliydik. Artık son haftadaki Beşiktaş maçına iyi hazırlanarak sezonu noktalayacağız" ifadesini kullandı.


Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, iki kez geriye düştükleri maçta kazanarak büyük bir iş başarıdklarını belirterek, "Matematiksel olarak umudumuz sürüyor. Son maçımızı da alacağız" diye konuştu.
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