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Son dakika spor haberleri: maçı sonrası Teknik direktörü : Puan ve puanlara ihtiyacımız var

'in 33. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan başkent ekibinin teknik direktörü , iyi mücadele ettiklerini söyledi ve "Puan ve puanlara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 20:24
Son dakika spor haberleri: BB Erzurumspor maçı sonrası Gençlerbirliği Teknik direktörü Özcan Bizati: Puan ve puanlara ihtiyacımız var

'in 33. hafta mücadelesinde sahasında ile 1-1 berabere kalan Teknik Direktörü maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bizati iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Yalnız oyunu biraz fazla geride kabul etik. Çıkışlarımız iyi olmadı. Çıkışları daha iyi hale getirmemiz gerekiyor. Bunları iyi hale getirdiğimizde sonuç alacağız. Puan ve puanlara ihtiyacımız var. Bunun bir süreç olduğunu biliyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İKİ KULÜBÜN DE PUANA İHTİYACI VAR"
Hafta sonu oynanacak olan hakkında ise Bizati, "İki güzide takım karşılaşacak. Dostça bir maç olacak. Ama puanlar ortada. Hak eden alacak. Tabii ki de biz almak istiyoruz. İki kulübün de puana ihtiyacı var. İnşallah iki kulüp de bu cendereden kolay bir şekilde çıkar" diyerek sözlerini tamamladı.

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