Haberler Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı sonrası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati konuştu: Camia olarak bu ligde kalmak istiyoruz

maçı sonrası Teknik Direktörü konuştu: Camia olarak bu ligde kalmak istiyoruz

'in 31. haftasında , sahasında 'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası kırmızı siyahlıların teknik direktörü , açıklamalarda bulundu. Bizati, "Sosyal medyadaki taraftarlarımızla, kulübümüzle ve herkesle ’yı bizi desteklemeye davet ediyoruz. Desteklere ihtiyacımız var. Camia olarak bu ligde kalmak istiyoruz“ dedi.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 16:43
Kasımpaşa maçı sonrası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati konuştu: Camia olarak bu ligde kalmak istiyoruz
'in 31. haftasında , sahasında 'yı 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü , "Başlangıcı devam ettirmek istiyorduk. Karakter ortaya koymamız gerekiyordu. Geçen hafta o karakteri koymaya başladık. Bugün de üzerine düşmemiz gerekiyordu. Oyuncularımız aslanlar gibi karakter koydular. Bu karakteri koymaya devam edeceğiz. arası iyi bir şans olacak bizim için. Burada takımımızda yapılandırma, eksikliklerimizi giderme, ofansif-defansif daha iyi mücadele etme ve atağa daha iyi çıkma yönünde işlemler yapacağız. Bugün istediğimizi almamız gereken bir maçtı. Biz istediğimizi aldık. Canlanmaya başladık. Varoluşun ışığını, ateşini yaktık, devam etmemiz gerekiyor. Sosyal medyadaki taraftarlarımızla, kulübümüzle ve herkesle 'yı bizi desteklemeye davet ediyoruz. Desteklere ihtiyacımız var. Camia olarak bu ligde kalmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.
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