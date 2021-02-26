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Gençlerbirliği - | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında heyecan başladı. Günün ilk karşılaşmalarında Gençlerbirliği sahasında 'u konuk ediyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki ekip de mutlak 3 puan için sahada... Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 15:53
Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında heyecan başladı. Günün ilk karşılaşmalarında Gençlerbirliği sahasında 'u konuk ediyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki ekip de mutlak 3 puan için sahada...

Karşılaşma öncesinde ev sahibi Gençlerbirliği'nin 20, konuk Yeni Malatyaspor'un 30 puanı bulunuyor.

Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz;



İLK 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, , , , , , , , , , .

Y. MALATYASPOR: , , , Wallace, Hafez, Zeki Yavru, Hadebe, Ahmed Ildız, , Mallan, Tetteh.

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