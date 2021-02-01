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'nin yeni teknik direktörü oldu

Süper Lig ekiplerinden 'nde Antalyaspor mağlubiyeti sonrası istifa eden Mustafa Kaplan yerine göreve getirildi.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 13:59
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu

, Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 'ı getirdiğini açıkladı.

Ankara temsilcisinin açıklaması şu şekilde oldu;

"Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak bugün İlhan Cavcav Tesisleri'nde resmi sözleşmeye imza attı. Başkanımız Murat Cavcav, teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak'a başarılar dilerken, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mehmet Altıparmak'ın yardımcılıklarını Tanser Aydın, Korhan Özen, Murat Akarsu, Murat Akyüz, Süleyman Varlık, Serkan Atak ile kulüp analiz sorumlularımız Çağatay Erküp ve Özgün Deniz Taşkın yapacak."

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