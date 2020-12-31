G.Birliği formasıyla 2. sezonuna giren Sefa Yılmaz, geride kalan 15 haftada takımının en iyileri arasına girdi. Her iki kanatta da görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, hücum organizasyonlarında kilit rol oynuyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncunun birçok talibi olmasına rağmen takımda kalması bekleniyor.
Gençler’de Sefa rüzgarı
İki sezondur başkent ekibi Gençlerbirliği'nde forma giyen Sefa Yılmaz, ilk 15 haftada takımın en iyilerinden olmayı başardı.
Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 22:59 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50