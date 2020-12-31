Haberler Gençlerbirliği Gençler’de Sefa rüzgarı

Gençler’de Sefa rüzgarı

İki sezondur başkent ekibi 'nde forma giyen , ilk 15 haftada takımın en iyilerinden olmayı başardı.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 22:59 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Gençler’de Sefa rüzgarı

G.Birliği formasıyla 2. sezonuna giren , geride kalan 15 haftada takımının en iyileri arasına girdi. Her iki kanatta da görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, hücum organizasyonlarında kilit rol oynuyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncunun birçok talibi olmasına rağmen takımda kalması bekleniyor.

SON DAKİKA