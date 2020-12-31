Gençler’de Sefa rüzgarı

G.Birliği formasıyla 2. sezonuna giren Sefa Yılmaz, geride kalan 15 haftada takımının en iyileri arasına girdi. Her iki kanatta da görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, hücum organizasyonlarında kilit rol oynuyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncunun birçok talibi olmasına rağmen takımda kalması bekleniyor.