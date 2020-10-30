Gençlerbirliği'nde bir genç futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Gençlerbirliği'nde bir genç futbolcunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep FK maçı öncesi uygulanan Covid-19 testlerinde 1 genç sporcumuzda pozitif sonuca rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan sporcumuzun tedavisine de başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Gaziantep FK maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 genç sporcumuzda pozitif sonuca rastlanmıştır.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) October 30, 2020
Ev izolasyonuna alınan sporcumuzun tedavisine de başlanmıştır. pic.twitter.com/e5mqclBdrQ