Haberler Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nde bir genç futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

'nde bir genç futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Kulübü, 1 genç futbolcusunun Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, " 1 . Ev izolasyonuna alınan sporcumuzun tedavisine de başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 17:36 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 17:46
Gençlerbirliği'nde bir genç futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

'nde bir genç futbolcunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, " 1 . Ev izolasyonuna alınan sporcumuzun tedavisine de başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BİZE ULAŞIN