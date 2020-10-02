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'nde corona virüsü şoku! 4 isimde...

Son dakika... 'in 4. haftasında ile karşılaşacak olan 'nden yapılan açıklamada 2'si futbolcu olmak üzere 4 isimde corona virüsüne rastlandığı açıklandı.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 18:09 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 18:13
Gençlerbirliği'nde corona virüsü şoku! 4 isimde...

'in 4. haftasında oynanacak - maçı öncesinde Ankara kulübünde corona virüsüne rastlandı. Başkent ekibinden yapılan açıklamada "Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, iki futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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