Gençlerbirliği'nde corona virüsü şoku! 4 isimde...

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı öncesinde Ankara kulübünde corona virüsüne rastlandı. Başkent ekibinden yapılan açıklamada "Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, iki futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.