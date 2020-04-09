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09 Nisan 2020, Perşembe
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G.Birliği’nin acı günü

G.Birliği’nin acı günü

G.Birliği, eski yöneticisi 'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, Ayhan Sümer'in merhum başkan döneminde uzun yıllar kulüpte görev aldığı hatırlatıldı. Ayhan Sümer'in naaşının bugün öğlen Kocatepe'de kılınacak öğle namazının ardından 'ndaki aile kabristanına defnedileceği kaydedildi.

G.Birliği, eski yöneticisi 'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, Ayhan Sümer'in merhum başkan döneminde uzun yıllar kulüpte görev aldığı hatırlatıldı. Ayhan Sümer'in naaşının bugün öğlen Kocatepe'de kılınacak öğle namazının ardından 'ndaki aile kabristanına defnedileceği kaydedildi.
  1. 9.4.2020
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