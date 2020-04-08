Gençlerbirliği Kulübünün eski yöneticisi Ayhan Sümer hayatını kaybetti - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
08 Nisan 2020, Çarşamba
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Kulübünün eski yöneticisi hayatını kaybetti

Gençlerbirliği Kulübünün eski yöneticisi Ayhan Sümer hayatını kaybetti

Başkent ekibi 'nin eski yöneticisi hayatını kaybetti. Gençlerbirliği Kulübü Ayhan Sümer için resmi web sitesinden açıklamada bulundu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 'in merhum başkan döneminde uzun yıllar kulüpte görev aldığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzde başkan vekilliği, asbaşkanlık gibi önemli görevlerde bulunan şehrimizin müstesna insanlarından Ayhan Sümer'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onursal Başkanımız İlhan Cavcav ile de uzun yıllar için çalışmalar yapan Sümer'i her zaman ülkemize bıraktığı önemli miraslar ve Gençlerbirliği için yaptığı güzel işlerle anacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine, camiamıza ve ülkemize başsağlığı diliyoruz."

Ayhan Sümer'in naaşının yarın öğlen Kocatepe'de kılınacak öğle namazının ardından 'ndaki aile kabristanına defnedileceği kaydedildi.

  1. 08.04.2020
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