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14 Nisan 2020, Salı
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Mutlaka oynamalıyız

Mutlaka oynamalıyız

, "Oynanmamış 8 hafta var. Liglerin mecbur kalmadıkça tescil edilmesi bana göre adaletsiz bir karar gibi olur diye düşünüyorum. Bizim bu 8 haftayı ne yapıp edip oynamamız lazım" diye konuştu.

, liglerin geleceğiyle ilgili olarak mutlaka tamamlanması gerektiğini savundu. Başarılı çalıştırıcı, "Oynanmamış 8 hafta var. Bana göre adaletsiz bir karar gibi olur diye düşünüyorum. Bizim bu 8 haftayı ne yapıp edip oynamamız lazım. Önce bu süreci tamamlayıp daha sonra yeni bir sezona geçilmesi taraftarıyım, ona göre bir planlama yapılmasından yanayım" dedi. Hamza Hamzaoğlu, bu süreçte direkt maaşlardan indirim beklemenin doğru olmadığını belirterek, "Eğer yayıncı kuruluş bu maçları yayınlayacaksa bu paraları kulüplere ödeyecek. Kulüplere ödeyecekse o zaman kulüpler de oyunculara ve teknik adamlara ödeyecek. Kulüpler de zaten kazancına göre hareket edecek. Tabi o süreçte kontratı devam eden oyunculardan kaybı oranında indirim talebinde bulunabilir kulüpler" diye konuştu.
  1. 14.4.2020
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