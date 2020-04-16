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16 Nisan 2020, Perşembe
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Futbolu çok özledik

Futbolu çok özledik

'nin genç oyuncusu , koronavirüs nedeniyle lige verilen arada futbolu çok özlediklerini açıkladı.

'nin genç oyuncusu , koronavirüs nedeniyle lige verilen arada futbolu çok özlediklerini açıkladı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Fiziksel olarak kendimizi koruyabiliyoruz ama mental olarak zorlanıyoruz. Ligin ne zaman başlayacağı da belli değil. Hocalarımız ve takımdaki abilerimle irtibat halindeyiz. Biz oynamayı çok özledik. Umarım en kısa zamanda futbola geri döneriz" dedi. Berat, geleceğe dair hedefleriyle ilgili ise "İlk hedefim , ardından da ülkemi, kulübümü ve ailemi yurt dışında temsil etmek" diye konuştu.
  1. 16.4.2020
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