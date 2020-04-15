Canlı yayında eğlenceli diyalog! "Yalan söylüyor..."
Gençlerbirliği oyuncusu Erdem Özgenç ve Antalyasporlu Hakan Özmert A Spor'da Son Sayfa programına konuk oldular ve özel açıklamalarda bulundular. Hakan Gündoğar'ın, "Geçen gün programda sevgili İlhan Parlak'a, Erdem kadar çalışıyorsan eğer, lige kesin olarak hazırsın dedim. O da, sadece göstermelik 15 saniyelik videoda çalışıyor dedi." sözlerine karşılık Erdem Özgenç ise gülerek, "Yalan söylüyor be abi... Yalancı biraz biliyor musun?" yanıtını verdi.
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