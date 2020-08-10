Diego Angelo Gençlerbirliği'nde! 2 yıllık imza - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
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'nde! 2 yıllık imza

Diego Angelo Gençlerbirliği'nde! 2 yıllık imza

ekiplerinden , ilk transferini ligin tecrübeli oyuncularından ile gerçekleştirdi. Başkent ekibi, başarılı savunma oyuncusu ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

çalışmalarını sürdüren , 'de , ve formaları giyen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın da yer aldığı imza töreninde Angelo, kendisini 2 yıllığına Gençlerbirliği'ne bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Cavcav, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, transferin her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

  1. 10.08.2020
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