Konyaspor'da Hilmi Kulluk yeniden başkan seçildi - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Konyaspor'da Hilmi Kulluk yeniden başkan seçildi

'da yeniden başkan seçildi

Konyaspor'da Hilmi Kulluk yeniden başkan seçildi

ekiplerinden Kulübü'nün tek listeyle yapılan olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçildi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan ve tek listeyle gidilen olağan genel kurulda delegeler başkanlığındaki yeni yönetim kurulunu göreve getirdi.

Kulluk başkanlığındaki yeni yönetim kurulu; Ekrem Coşkun, Bünyamin Yakup Sarıtaş, Mehmet Güven Öten, Kani Uğur Öncan, Muhammed Zahir Renklibay, Işıkçeviren, Vahdi Karacaoğlu, Cengiz Yönet, Muammer Akın, Mehmet Akcan, Mehmet Orhan, Nuh Kaygısız, Hakan Faydasıçok ve Gökhan Çelik'ten oluştu.



  1. 07.08.2020
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