Konyaspor'da Hilmi Kulluk yeniden başkan seçildi
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor Kulübü'nün tek listeyle yapılan olağan genel kurulunda Hilmi Kulluk yeniden başkanlığa seçildi.
Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan ve tek listeyle gidilen olağan genel kurulda delegeler Hilmi Kulluk başkanlığındaki yeni yönetim kurulunu göreve getirdi.
Kulluk başkanlığındaki yeni yönetim kurulu; Ekrem Coşkun, Bünyamin Yakup Sarıtaş, Mehmet Güven Öten, Kani Uğur Öncan, Muhammed Zahir Renklibay, Ali Kemal Işıkçeviren, Vahdi Karacaoğlu, Cengiz Yönet, Muammer Akın, Mehmet Akcan, Mehmet Orhan, Nuh Kaygısız, Hakan Faydasıçok ve Gökhan Çelik'ten oluştu.
- 07.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Konyaspor'da Hilmi Kulluk yeniden başkan seçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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