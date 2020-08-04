Gençlerbirliği açıkladı! Sadio Diallo ile yollar ayrıldı - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nde flaş ayrılık!

açıkladı! ile yollar ayrıldı

Gençlerbirliği açıkladı! Sadio Diallo ile yollar ayrıldı

ekiplerinden , bu sezon 8 karşılaşmada forma giyen 29 yaşındaki Gineli orta saha ile yolların ayrıldığını duyurdu.

, Gineli orta saha oyuncusu ile yollarını ayırdı.

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda formamızı giyen Sadio Diallo ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Sadio Diallo'ya kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon başında Hatayspor'dan transfer edilen Gineli oyuncu, 6 ve 2 maçında forma giydi.

  1. 04.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gençlerbirliği açıkladı! Sadio Diallo ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA