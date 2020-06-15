Gençler nefes aldı
Başkent ekibi, Konya'yı 83'te Berat'ın golüyle yıktı. Alt sıraları ilgilendiren maçta, son 7 dakikaya 1-1 girildi. 2. yarıda giren 22 yaşındaki Berat, 3 maç sonra takımının yüzünü güldürdü.
Süper Lig'de düşme hattını çok yakından ilgilendiren maçta Gençlerbirliği, Konyaspor'u karşılaşmanın bitimine 7 dakika kala genç Berat'la bulduğu golle 2-1 yenerek rahat bir nefes aldı. İlk yarısı orta alan mücadelesi şeklinde geçen mücadelede, Gençler Seuntjens ve Sio, Konya Bajic ve Milosevic İle tehlike yarattı. Yeşil-beyazlılarda Milosevic'in vuruşu yan direkten döndü.
YEDEKLERDEN ŞOV
İkinci yarıda ise kulübeden gelenlerin şovu vardı. 59'da Stancu'nun ortasında Sio, ev sahibini öne geçirdi. 3 dakika sonra, ilk yarıda oyuna giren Jevtovic, eşitliği sağladı. 83'te 2. devrede giren iki ismin iş birliğinde Sefa ortaladı, Berat tamamladı ve 3 hafta sonra takımına galibiyeti getirdi. Başkent ekibi puanını 31 yaparken; 4 hafta sonra kaybeden yeşil-beyazlılar ise 26 puanda kaldı.
NORDFELDT: KAYSERİ'Yİ DE YENECEĞİZ
G.Birliği'nin İsveçli kalecisi Nordfeldt, Konya galibiyetini deplasmanda Kayseri'yle perçinleyeceklerini söyledi. Nordfeldt, "Kayseri'yi de yeneceğiz" dedi.
'BAŞLANGICI İYİ YAPTIK'
G.Birliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Konya galibiyetinin önemine değindi. Tecrübeli hoca, "İyi başlangıç yaptık. Bu maç gerçekten bizim için çok önemliydi. Konya kazandığı takdirde üstümüze geçecekti. Kayseri maçına biraz daha güvenli gideceğiz" dedi.
'OYUN DEĞİL SONUÇ ÖNEMLİ'
Konyaspor hocası Bülnet Korkmaz, hem ilk hem de ikinci yarıda iyi oynadıklarını ancak 1 puan bile alamadıklarından yakındı. Korkmaz, "Kazanacağımız maçı kaybettik, onun üzüntüsü var. Bu saatten sonra oyundan önemlisi sonucu alabilmek" diye konuştu.
- 15.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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